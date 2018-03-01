史上最大ICO项目太火爆 代币价格已涨近三倍！

摘要：据彭博，Telegram ICO预售第二期可能3月初结束，拟募资8.5亿美元，代币定价1.33美元/枚。半个月前，Telegram已在第一期以0.37美元/枚的价格募资8.5亿美元，未来公售结束后累计募资可能高达26亿美元。

而就在不到半个月前，Telegram向美国证监会（SEC）披露的信息显示，其已在ICO预售第一期从81名投资者募集8.5亿美元，发行价格约为0.37美元/枚。这样算下来，预售第二期的价格已经是第一期的3.6倍。

彭博援引Telegram潜在投资者的话称，Telegram拟发行的代币--Gram的ICO预售第二期可能会于3月初结束，这一期的代币定价为1.33美元/枚，拟募资金额为8.5亿美元。

仅从刚刚完成的ICO预售第一期来看，8.5亿美元的募资金额已是ICO史上最大，远远超过此前Filecoin的2.57亿美元和Tezos的2.32亿美元。

不仅如此，这个规模也超过了此前媒体广泛报道的金额。

TechCrunch等媒体1月中旬曾提到，Telegram的ICO将分为两期，第一期是针对受邀风投机构和内部人士的私募，享受代币折价逾50%的优惠，规模为6亿美元，将于2月结束。第二期面向散户的公募，将于今年3月开始，规模同样是6亿美元。代币公开发行的价格为0.97美元/枚。

以此来看，这也意味着，Telegram最初通过向机构进行一期ICO预售，以及面向散户进行一期ICO募资的计划，已经扩展成面向机构进行两期预售加上面向散户的公开发售。据彭博上述报道，最后公售的价格可能达到2.4美元/枚，比预售第二期高出近1倍。

俄罗斯媒体Vedomosti昨日报道称，按照Telegram最新的这个募资计划，最终ICO募资金额可能高达25.5亿美元，

高估值存疑

Telegram于2013年推出，目前拥有1.8亿用户，其创始人Pavel Durov同时也是俄语圈最大社交网络VK的创立者。

Telegram平台上的“私密聊天”功能和所有语音聊天均采用端对端加密技术 (end-to-end encryption)，聊天记录不会被存储在Telegram的服务器上，确保用户的个人隐私。

华尔街见闻此前文章曾提及，美国媒体透露的内部文件显示，Telegram希望建立TON (Telegram Open Network，“Telegram开放网络”)，目标是成为继比特币和以太坊之后的“第三代”区块链网络。

不过据数字货币行业媒体icoexaminer，在部分业内观察人士看来，当ICO结束后Telegram将募集超过20亿美元资金，这会远远超过该公司实际所需。

报道称，如果Telegram用这些资金真的能够打造出类似于以太坊网络的区块链协议，同时又兼具微信的功能，那么其发行的代币可能会很有价值。但是，这在现实中是一个相当宏大的目标，即便执行中不出差错也还有有很长的路要走。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*