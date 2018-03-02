特朗普拟对钢铝进口产品征重税 就连共和党也高呼“吃不消”

隔夜市场上最爆炸性的重磅信息，莫过于特朗普宣布要对进口钢铁和铝产品分别开征25%和10%的全球性关税，下周还将披露更多政策细节。道指应声大跌逾400点，避险情绪下美债大涨，今日（3月2日）亚洲乃至中国股市中的钢铁煤炭股也领跌大盘。

在特朗普公布决定后，以众议院议长Ryan为首的国会共和党纷纷表态，与特朗普新关税“划清界限”。他们认为，对钢铝进口产品“无差别”开征全球性关税，会造成“意想不到的后果”，甚至与“大规模加税”无异，还望总统“三思”。

而民主党人反倒拍手称快，认为新关税将帮助美国钢铁行业摆脱困境。特朗普“实锤”下的国会众生相，好似两党拿错了“剧本”。

作为反制措施，中国商务部2月初已对美国高粱制品发起反倾销调查，若特朗普关税落地贸易战升级，很可能将进一步遏制从美国进口的大豆制品。美国农产品出口商正是特朗普乃至共和党在选举中的重要“票仓”。

欧盟亦表示将考虑针对美国保护主义政策采取行动，越南政府也正在制定计划应对美国新的关税。

共和党：开征关税“和对广大美国家庭大幅加税无异”

其实早在本周初，美国国防部长、共和党人马蒂斯就公开表示，若新关税“无差别”落实、不给予盟国优惠待遇的话，贸易纠纷很可能将升级为国家安全问题。而国会共和党似乎更担心2018年年底中期选举时票仓可能受到的冲击。

传统意义上讲，立场保守的共和党应当支持自由贸易。除上文所述贸易战可能招致他国的报复性反制措施、影响美国本国出口产品外，对进口钢铝产品等制造业原材料征收沉重关税，成本提高的压力很可能被传导到产业链下游的制造加工商，甚至进一步转嫁到终端消费者身上。

在担忧关税影响市场健康发展的同时，寻求连任的国会议员们不得不考虑自身的利益。国会众议院议长、共和党人Paul Ryan通过其办公室发言人称，

议长殷切希望总统能够考虑到这么做可能造成的意想不到的后果，在政策成文落实之前还望全面考察其他途径。

众议院赋税委员会主席、得克萨斯州共和党众议员Kevin Brady呼吁特朗普缩小政策尺度，有针对性地征收关税。

总统在打击不公平贸易的大方向上是正确的，但无差别关税会伤及公平贸易前提下的钢铁和铝进口品，伤害到我国的企业和工人。 我呼吁特朗普总统集中打击涉嫌不公平贸易的钢铁和铝进口品，并继续保护那些依赖公平贸易产品的美国公司。

内布拉斯加州共和党参议员Ben Sasse声明称，

总统的提议和对广大美国家庭大幅加税无异。我万万不曾想到一个所谓的共和党政府会出台这样的政策。

共和党参议员Ben Sasse

特朗普近来在国会最积极的支持者、犹他州共和党参议员Orrin Hatch也在声明中称，

[新关税]是美国人民不曾需要也负担不起的变相加税。呼吁总统全面考量这一提议的所有潜在后果。

有趣的是，现年83岁的Hatch今年1月公开表示不会在今年的中期选举寻求连任，恰在此时罕见“进谏”呼吁特朗普在关税问题上“三思”，耐人寻味。

犹他州参议员Orrin Hatch

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑张一苇。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*