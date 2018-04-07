数字货币暴跌 索罗斯要抄底？

摘要：媒体称，索罗斯家族基金计划交易数字货币，还未下注。今年1月，索罗斯旗下对冲基金据称购买1亿美元涉区块链业务电商的股票。索罗斯本人1月说数字货币有泡沫属性，但未预计会彻底崩盘。

彭博社援引知情者消息称，260亿美元资产的索罗斯家族基金计划交易数字资产，负责其全球宏观交易的基金经理Adam Fisher过去几个月已经获得交易数字货币的内部批准，“但他还没有下注。”

人恐惧时我贪婪，索罗斯可能要在数字货币上践行一次。

1月Overstock递交美国证监会的文件显示，有投资者购买了该公司价值1亿美元的股票。此后Overstock的CEO Patrick Byrne向媒体透露，这位投资者就是Quantum Fund。

Byrne表示，他预计将获得的2000万美元用于资助区块链产权合资公司DeSoto Inc，剩余8000万美元用于投资接受比特币支付的Overstock旗舰电商平台和其他区块链企业。

1 月下旬，索罗斯还曾说数字货币是泡沫，但他并未像一些分析师认为会面临彻底的崩盘。

华尔街见闻今年1月文章提到，索罗斯当月表示，数字货币并非稳定的储值工具，高波动性令其无法成为货币，这令数字加密货币展现典型的泡沫属性。他说：

“通常某类东西的价格走出这种曲线时，最终都会伴随大幅崩盘。但这一次，只要全球独裁的情况还在加剧，结局可能不同，因此那些国家的统治者们将比特币看作拥有海外资产的渠道。”

索罗斯当时认为，比特币可能不太会一下子跌到谷底，而是形成相对平缓的顶部位，他也更看好比特币底层技术区块链的应用。

而自索罗斯发表上述评论以来，比特币价格已经跌超40%。今年一季度比特币市价腰斩，市值蒸发逾1200亿美元，当季成为比特币和全体数字货币表现最差的一个季度。

不过，华尔街见闻文章也提到，有人从技术角度分析称，比特币的状况其实没那么糟。福布斯专栏作家Frank Holmes还称，就和美股等金融资产一样，在经历了大跌之后，比特币必然会有强劲的复苏。

传出索罗斯家族基金计划进场的消息后，Bitstamp交易平台的比特币交易价曾短线回涨30多美元，但总体震荡下行之势未改，截至发文，还处在6700美元下方，最近24小时跌超3%。

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