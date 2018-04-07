贸易战恐慌加剧：道指暴跌750点后收跌超550点

隔夜市场要闻

中美贸易战继续牵动市场神经。

今日稍早，中国商务部强硬表态称，中美财经官员近期未就经贸问题进行任何谈判，在目前的情况下，也不太可能开展谈判；中国已经做好准备，在应对措施上不会犹豫，不排除任何措施。

此前，美国总统特朗普发布声明称，考虑在中国不公平的贸易报复，他已经下令美国贸易办公室考虑对中国1000亿美元进口商品征收附加关税，但美国仍然计划就贸易与中国进行磋商。中国随后回应称，必定采取新的综合应对措施。