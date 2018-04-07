贸易战恐慌加剧：道指暴跌750点后收跌超550点

市场对贸易战恐慌加剧，道指暴跌750点后收跌超550点。标普跌2.2%，纳指跌2.28%。10年期美债收益率下跌。布油跌超1%。美元下跌，数字货币集体下挫。
隔夜市场要闻
中美贸易战继续牵动市场神经。
今日稍早，中国商务部强硬表态称，中美财经官员近期未就经贸问题进行任何谈判，在目前的情况下，也不太可能开展谈判；中国已经做好准备，在应对措施上不会犹豫，不排除任何措施。
此前，美国总统特朗普发布声明称，考虑在中国不公平的贸易报复，他已经下令美国贸易办公室考虑对中国1000亿美元进口商品征收附加关税，但美国仍然计划就贸易与中国进行磋商。中国随后回应称，必定采取新的综合应对措施。
另外，周五盘前公布的数据显示，3月美国非农就业数据大幅低于预期。
美国劳工部公布数据显示，美国3月非农就业人口增长10.3万人，大幅低于预期的18.5万人，前值由31.3万人上修至32.6万人。这一数字也是六个月来最低，且远低于过去三个月的平均水平。薪资方面，美国3月平均每小时工资同比增长2.7%，符合预期，略高于前值2.6%；环比增长0.3%，与预期持平，高于前值0.1%。
股市
标普500指数收跌58.37点，跌幅2.19%，报2604.47点，本周累跌1.4%。 道指收跌572.46点，跌幅2.34%，报23932.76点，盘中震荡于24434.40-23738.20点区间，本周跌0.7%。 纳指收跌161.44点，跌幅2.28%，报6915.11点，本周跌2.1%。
苹果收跌2.56%，谷歌母公司Alphabet收跌2.2%，亚马逊收跌3.2%，Facebook收跌1.34%，微软收跌2.33%，英伟达收跌3.22%，奈飞收跌1.74%，特斯拉收跌2.1%。
商品
COMEX 6月黄金期货收涨7.60 美元，涨幅0.6%，报1336.10美元/盎司，本周累涨0.9%。
WTI 5月原油期货收跌1.48美元，跌幅2.33%，报62.06美元/桶，本周累计下跌逾4%。布伦特6月原油期货收跌1.22美元，跌幅1.79%，报67.11美元/桶，本周也跌超4%。
外汇
债市
来源：华尔街见闻