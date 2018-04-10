美国宣布新一轮制裁后 俄罗斯遭遇股汇双杀 俄铝港股暴跌50%

俄罗斯股市创下四年来最大跌幅，这是自2014年3月克里米亚危机以来，俄罗斯股市最严重的一次下跌；卢布也出现近两年来的最大跌幅。上周五，美国曾宣布对一批与克里姆林宫关系密切的企业和个人实施新一轮制裁。此外，特朗普警告称，普京和伊朗要为上周在叙利亚首都外发生的化学武器袭击付出巨大代价。

最新数据显示，俄罗斯rts指数扩大跌幅，跌超11%，Moex指数跌超9%。美元兑俄罗斯卢布一度升破60关口；截至发稿时，上涨3.44%至59.98，卢布创下2016年6月以来最大跌幅。

由于俄罗斯铝业是全球最大的铝供应商之一，制裁也导致铝价在周一上午上涨近5%。俄罗斯五年期CDS较上周五收盘水平涨17个基点至138个基点，为2016年9月以来最大单日涨幅。

今日，同样受到美国制裁影响，位列制裁名单中的俄铝（00486）在港股跌幅达50.43%，收盘2.300港元，最低一度跌至2.260港元。

美股开盘后，在美上市俄罗斯股票大跌，YANDEX跌10.6%，MECHEL PAO跌19.9%， QIWI跌3.8%。

新华社莫斯科4月6日报道，美国财政部6日宣布对俄罗斯一些个人和实体实施制裁，将对7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁。

俄罗斯外贸银行（VTB Bank PJSC）在其董事长Andrey Kostin被列入美国制裁名单后，股价暴跌12%。而俄罗斯金矿企业Polyus PJSC的股价下跌了15%，因为其总裁Said Kerimov也被列入制裁名单。

俄罗斯外交部6日晚发表声明说，美国以制裁手段清除海外市场的竞争对手，实际把自己变成市场经济和自由公平竞争的敌人。声明称，美国自2011年以来对俄实施数轮制裁，不但没有取得任何成果，也伤害了在与被制裁俄罗斯企业有往来的美国企业供职的美国民众，给自己带来损失。

俄外交部说，美国不惜使用任何手段保障其全球霸权，其中包括向那些与美国的北约盟国们立场不一致、发出自己声音的国家施压。

而针对美国此前驱逐35名俄外交官并关闭几处属俄外交财产的使领馆设施，俄外交部表示，美国强行没收俄罗斯外交财产不仅严重违反国际法，同时证明财产所有权对美国人而言只是一句空话。

据国际文传电讯社，俄罗斯总理梅德韦杰夫要求政府起草计划，支持被制裁的实体，并要求政府准备可能的报复措施。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑刘镔练。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*