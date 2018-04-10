苹果发布红色iPhone 8系列 以及iPhone X红色保护夹

4月9日晚间消息， 苹果 公司正式推出红色特别版 iPhone 8和 iPhone 8 Plus手机。除了这两款新配色iPhone， 苹果 还为iPhone X带来一款红色皮革保护夹。

红色特别版iPhone 8系列

红色iPhone 8/iPhone 8 Plus的核心硬件与此前推出的iPhone 8系列规格完全一样。红色特别版iPhone 8系列同样采用玻璃背板设计，并配以白色的苹果Logo。值得一提的是，为了统一配色，在红色特别版iPhone 8系列上苹果选择了相同颜色的铝金属中框。

与去年红色iPhone 7系列不同，苹果在红色iPhone 8系列上选用了黑色玻璃前面板，带给用户红与黑的视觉体验，这是更多用户容易接受的颜色。

iPhone X红色保护夹

但这次苹果并没有推出红色特别版iPhone X。作为替代方案，苹果公司发布了一款适用于iPhone X的红色皮革保护夹，根据苹果公司说法。这款保护夹选用欧洲皮革，经过特殊鞣制和涂饰工艺制作而成。

红色特别版iPhone和保护夹于4月10日（明天）20：30起在中国接受在线订购，4月13日星期五开始即可到店购买。其中，红色特别版iPhone 8/8 Plus提供64GB和256GB存储容量机型，起售价为5888元；iPhone X红色皮革保护夹售价788元。

新浪点评：

这不是苹果公司第一次推出红色特别版iPhone手机。去年，苹果公司推出了红色iPhone 7系列，今年继续推出红色版iPhone 8和iPhone 8 Plus也不足为奇。

唯一遗憾的是苹果没有拿出新配色的iPhone X。目前iPhone X只有银色和深空灰两种颜色可选。

和其他手机厂商相比，苹果公司新机发布周期长达一年，在新机发布的空档期推出新配色的iPhone也算是一种市场策略。因为机身是玻璃材质，今年的红色特别版相比去年的铝合金iPhone 7系列颜色更靓丽，正面也似乎听到了用户需求改成了正面黑色玻璃面板。（苏航）(新浪科技)