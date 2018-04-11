媒体：Sprint与T-Mobile重启合并谈判 前者股价大涨近20%

5个月前，双方的谈判已失败告终。主要的争议是合并后谁来控制新公司。

Sprint和T-Mobile的所有权令合并变得更加复杂。日本电信巨头软银集团拥有Sprint近85％的股份，而德国的德国电信持有3.19％的T-Mobile。

如果双方成功达成协议，合并后的新公司将拥有接近1亿的用户，使其超越AT&T成为全美第二大电信商。

截止去年底，AT&T用户数量为9300万，而Verizon用户数量为1.16亿。

今日，Sprint股价大涨19.59%。

T-Mobile在美股价则上涨超7%。

华尔街见闻此前提到， Sprint和T-Mobile此前并购失败原因是--德国电信不愿付出并购的代价。

“问题就在于经济，没有什么别的。”英国《金融时报》当时援引并购谈判相关人士消息称。并购后，德国电信将在新公司中拥有主要控股权，而从Sprint和T-Mobile的运营情况来看，后者的状况相对更优。

Sprint公司市值约246亿美元，然而总负债高达380亿美元；而T-Mobile的经营相对良好，一直在为德国电信贡献稳定增长。

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