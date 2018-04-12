美联储三月会议纪要：乐观展望经济和通胀 暗示或更快加息

美联储FOMC 3月会议纪要显示，FOMC委员们对经济前进的方向充满希望。会议纪要指出，“所有参与者”预计未来几个月经济将会增强，通货膨胀率将上升。这或意味着联邦基金利率未来几年的合适路径比此前预计的更为激进。

会议纪要指出：“参与者看到过去几个季度支出和劳动力市场的消息与持续高于趋势的增长以及劳动力市场进一步增强的情况一致。”

FOMC三月加息25个基点，至1.5％-1.75％。不过，纪要显示，有一些委员认为等待通胀抬头的证据出现后再加息更为合适。

声明指出：“关于货币政策的中期前景，所有参与者都认为货币政策的立场可能会得到进一步巩固。几乎所有的参与者都认为，采取循序渐进的方法提高联邦基金利率的目标范围是合适的。”

根据联邦基金期货数据显示，市场预计美联储6月和9月可能再次加息。而2018年第四次加息的几率仅为25%左右。

会议纪要显示，FOMC委员们正在考虑在未来的声明中更改对于货币政策的措施--从“宽松”（accmmodative）改为“中性或收紧”（neutral or restraining）。

自金融危机以来，美联储就一直使用宽松这一措辞。如果美联储改变措施，将意味着政策将从刺激经济增长转变为防止经济过热。

伴随着加息，FOMC对GDP预期有所上升--2018年为2.7％，2019年为2.4％，均明显高于经济危机后的平均水平。12月时，FOMC的预测分别为2.5％和2.1％。

FOMC预计，劳动力市场将进一步增强，并报告说有些地区报告工资增长，但工资通胀整体仍然低迷。

此外，FOMC再次表示相信，2017年后期的减税措施和1.3万亿美元美元的综合支出法案将会提振经济增长。

会议纪要称：“去年年底颁布的税改和最近的联邦预算合并在一起，预计将在未来几年对经济产生重大推动。”不过，也有一些委员表示，在经济已经火热时推出这些措施，刺激程度尚难以确定。

委员们讨论了让经济过热的成本和好处，并表示可能需要加息至一定水平，以刻意限制增长。

针对贸易战，FOMC也进行了表态。

会议纪要显示：“参与者不认为钢铁和铝关税不会对美国的经济前景产生重大影响。但是多数的参议院认为，其它国家的报复行为以及贸易政策相关的不确定性对美国经济构成下行风险。”

会议纪要公布后，美元指数短线拉升近15点，并一度由跌转涨，现报89.60。而现货黄金则回吐部分日内涨幅，现报1350.41美元/盎司，涨0.8%。

来源：华尔街见闻