港币保卫战打响？香港金管局十三年来首度买入本币 陈德霖称有足够能力维稳港汇

摘要：金管局两次合计买入逾32亿港元。分析师预计，金管局出手可能是“双刃剑”，将迫使Hibor走高，消除额外的流动性，但可能暴露大量潜在风险，威胁高高在上的香港楼市，暴露套利交易后的杠杆。

北京时间4月12日，在港元兑美元再度跌至7.85后，香港金管局买进8.16亿港元以维护联系汇率制度。这是2005年推出联系汇率兑换保证区间以来香港金管局首次买进本币。但港元仍试图测试7.85这一“下限”。

北京时间13日凌晨，据路透报道，因港元汇价触及弱方兑换保证，香港金管局在市场买入24.42亿港元。计入前述金额，金管局合计买入32.58亿港元。

12日出手干预汇市后，香港金管局总裁陈德霖重申，金管局会在7.85水平买港元沽美元，保证港元不会弱于7.8500。他表示，视乎资金的走向，未来港元有可能会再次触发“弱方兑换保证”。金管局有足够能力维持港元汇价的稳定和应付资金大规模流动的情况，大家毋须担心。

在香港金管局买入港币以前，华尔街见闻援引香港经济日报报道称，4月10日，彭博交易系统显示， 外资行德利万邦、瑞信、花旗等港元兑美元成交价一度跌破7.85的弱方兑换保证水平，但未见香港金管局出手承接港元卖盘。

而早在一个月前的3月8日，港币汇率就曾创下三十年新低，当时陈德霖称，金管局在港币汇价触及7.85时会出手，保持汇率不会跌穿这个弱方兑换保证水平，让大家毋须担心。

港元一个月来走低主要源于美联储加息使港元与美元的利差进一步扩大，套利交易越来越火爆，与美元挂钩的港元汇率承压。

华尔街见闻今日主编精选文章《又一场港币保卫战要来了？香港金管局十三年来首度出手买入本币》就指出，套利交易是近期港币持续走低的“罪魁祸首”。它已经体现在香港当地的借贷成本--香港银行同业拆放利率（Hibor）和伦敦银行同业拆借利率(Libor)之差上。

今年以来1个月期Hibor下跌了50个bp至0.68%，而1个月期Libor上涨15个bp至1.71%。易员借助低Hibor借款，卖空港币买入美元，用于投资高收益的美元资产。目前1个月期Hibor与Libor之差走宽至103个bp，创下2008年以来最大。

值得注意的是，香港金管局12日出手并没有遏止Hibor与Libor息差缩小。目前Hibor-Libor隔夜息差为1.64%；1个月息差为1.1%；三个月息差为1.17%。就中短期而言，Hibor-Libor均存在较大的息差，有一定的套利空间，这很容易造成市场继续抛售港币，买入美元，实现套利；同时，推升美元升值，倒逼美联储可能继续加息。



根据联系汇率制度，港元兑美元的中心汇率是7.80，上下浮动区间为7.75-7.85，当汇率触及7.75强兑换保证水平时，香港金管局会出手买美元、抛港币，当汇率触及7.85的弱兑换保证水平时，金管局会出手买港币、抛美元。

上述华尔街见闻文章提到，分析师认为，香港金管局出手捍卫港币带来的影响可能是“双刃剑”。政策转变将迫使Hibor走高，消除额外的流动性，但可能暴露大量潜在风险，威胁到高高在上的香港楼市，并暴露“套利交易”后的隐藏杠杆。

野村证券预测金融危机的模型显示，香港出现了54个金融危机初期警报灯，比1997年-1998年亚洲金融危机时期还要多。目前香港私人部门信贷占GDP之比已经高于45%的长期趋势水平，为全球最高，这是典型的泡沫迹象，而压垮香港的最后一根稻草很可能是美联储加息周期的加速。

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