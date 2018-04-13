媒体称小米考虑收购 GoPro股价一度大涨9%

美国媒体The Information援引知情人士报道称，小米在考虑是否提出对GoPro的收购要约，如果收购则不希望出价过高。

对于这一消息，小米对华尔街见闻表示不予置评。而据全天候科技此前获悉，小米一位高管曾表示，对于布局相机产品，小米有兴趣，但自己做的话专业度要求还是非常高的。

GoPro是美国运动相机厂商，曾是行业的“明星企业”，其估值最高曾达到100亿美元。但过高的产品定价削弱了其市场影响力，随着经营陷入困境，这一过去的耀眼明星快速暗淡下来，估值也出现暴跌。

截至周四美股收盘，GoPro上涨7.2%，盘中涨幅一度达8.8%。不过年内迄今，其股价仍然下跌30%，当前市值仅为7.6亿美元左右。

在此之前，GoPro已在寻求进行出售。此前媒体报道显示，GoPro已聘请摩根大通，帮助其开展出售事宜。摩根大通也是GoPro在2014年首次公开发行（IPO）的承销商。

CNBC今年初援引GoPro首席执行官Nick Woodman表示，该公司将考虑与另一家公司进行合作，或出售给另一家公司。不过，GoPro计划保持独立。Woodman当时提到：

如果我们有机会联合一家更大的母公司来扩大GoPro规模，那么我们就会考虑这个问题。

去年年底，GoPro表示，因需求疲软，将降低Hero5 Black相机的价格。此外，GoPro年初还表示，将至少裁员250人，从1254人削减至不到1000人，并将退出无人机业务，停止销售Karma无人机，原因是考虑到了未来的监管环境和激烈竞争。

从小米来看，除智能手机这一主业之外，小米也投资了大量消费电子产品公司，开发出不少特色周边产品，其中就包括轻量级的小蚁运动相机。

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