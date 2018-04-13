媒体称小米考虑收购 GoPro股价一度大涨9%

摘要：The Information报道称，小米在考虑是否收购运动相机企业GoPro，但不希望出价过高，报价可能参考惠普收购Palm的价格，在10亿美元左右。GoPro估值一度达100亿美元，但当前市值已跌至7.6亿美元。
受小米考虑收购的消息影响，知名运动相机制造商GoPro股价一度大涨8.8%。
美国媒体The Information援引知情人士报道称，小米在考虑是否提出对GoPro的收购要约，如果收购则不希望出价过高。
报道提到，参考惠普在2010年收购当时已经陷入困境的手机制造商Palm的价格，GoPro可能会获得10亿美元估值。
对于这一消息，小米对华尔街见闻表示不予置评。而据全天候科技此前获悉，小米一位高管曾表示，对于布局相机产品，小米有兴趣，但自己做的话专业度要求还是非常高的。
GoPro是美国运动相机厂商，曾是行业的“明星企业”，其估值最高曾达到100亿美元。但过高的产品定价削弱了其市场影响力，随着经营陷入困境，这一过去的耀眼明星快速暗淡下来，估值也出现暴跌。
截至周四美股收盘，GoPro上涨7.2%，盘中涨幅一度达8.8%。不过年内迄今，其股价仍然下跌30%，当前市值仅为7.6亿美元左右。
在此之前，GoPro已在寻求进行出售。此前媒体报道显示，GoPro已聘请摩根大通，帮助其开展出售事宜。摩根大通也是GoPro在2014年首次公开发行（IPO）的承销商。
CNBC今年初援引GoPro首席执行官Nick Woodman表示，该公司将考虑与另一家公司进行合作，或出售给另一家公司。不过，GoPro计划保持独立。Woodman当时提到：
如果我们有机会联合一家更大的母公司来扩大GoPro规模，那么我们就会考虑这个问题。
去年年底，GoPro表示，因需求疲软，将降低Hero5 Black相机的价格。此外，GoPro年初还表示，将至少裁员250人，从1254人削减至不到1000人，并将退出无人机业务，停止销售Karma无人机，原因是考虑到了未来的监管环境和激烈竞争。
从小米来看，除智能手机这一主业之外，小米也投资了大量消费电子产品公司，开发出不少特色周边产品，其中就包括轻量级的小蚁运动相机。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*