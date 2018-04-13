彭博社：HomePod销量太低 苹果正在砍单

据一位知情人士说，截至3月底，苹果已经下调了HomePod销量预期，并与其代工厂英业达公司（Inventec Corp）达成了订单削减协议。

根据第三方公司Slice Intelligence提供的数据，在销售初期，HomePod表现强劲，预购数量不少，HomePod开售的前10周，它在智能音箱的市场占有率到了10%。对比以及该在这行业多年的对手，亚马逊的Echo设备为73%，谷歌Home为14%，HomePod其实是还可以的。

但这趋势来的快去的也快，据说越来越多的HomePod正在面临库存积压问题，部分苹果零售店“每天只卖不到10个”。

苹果公司拒绝对彭博的此篇报道发表评论。

在过去，曾有关于HomePod的历史回顾，这项目被取消了好几次，苹果基本是被亚马逊的Echo牵着鼻子走。产品上市后，大部分国外媒体评测都认为，从音箱的角度来说，它是个音质非常邦德产品，但人工智能程度不高。

彭博社认为，现在就说HomePod是个失败产品为时尚早，这毕竟是一个以Siri为核心的产品，苹果可以通过软件升级来解决它的问题，而无需更新硬件。

另外，这个产品的开售地区还非常少，目前仅有英美澳大利亚等地，在中国等更多市场，还没有上市。（晓光）

来源：新浪科技