生化袭击周年庆黄金强势一日游

据美国有线电视新闻网报道，当地时间4月7日，叙利亚反对派武装控制的东古塔地区杜马市遭到疑似毒气袭击。叙利亚反对派、美国、英国等第一时间指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民。但叙利亚坚决否认，并指责西方和叙反对派造谣，目的是保护被围困的恐怖分子。

就叙利亚和 俄罗斯 立场来看，这显然又是西方国家为保护反对武装的一次抹黑。 俄罗斯 卫星网分析称，叙政府军开始进攻完全陷入围困的恐怖分子阵地之后，即传出了有关政府军在杜马市使用化学武器的消息。政府军在占尽优势的情况下，会犯下如此愚蠢错误，以可能给西方国家武力制裁叙利亚的口实吗？

“化学武器袭击事件”舆论之后，特朗普信誓旦旦地表示即将作出一些“重大决定”，要继续在叙利亚问题上保持“高压”态势。市场认为美国可能“又一次”对叙利亚动武。

事件发生后，笔者第一反应认为，这可能又是一簇无关市场紧要的闹剧。难道倒霉的叙利亚还会在所谓使用生化武器袭击事件上搞“周年庆”？亦或是西方国家在抹黑叙利亚使用生化武器的舆论上搞“周年庆”？！

回顾起来，甚感“可笑”，刚好整整一年前的2017年4月7日，美国就以当周叙利亚“疑似使用”化学武器袭击事件，向叙利亚发射了59枚战斧导弹，进行武力制裁。当日早间金价跳涨过10美元，美国初盘进一步冲高后回软，隔夜凌晨一点后加速回落，金价强势一日游。如当日金价15分钟K线图示：



今日金价在特朗普表示可能要继续对叙利亚保持“高压”态势后，走势强劲。后期走势呢？会再如一年前的2017年4月7日后推演吗？如当时现货金价日K线图示：



2017年4月7日，叙利亚因生化武器袭击事件遭遇美国武力制裁，金价仅仅大幅冲高后即告回落。但此后几日，金价似乎明显补涨走强。那是对叙利亚事件的滞后反应吗？当然不是。

当今世界，叙利亚、利比亚这类国家，当触及西方国家利益时，西方国家想蹂躏它们，也就是一句话、一个藉口而已。叙利亚地缘政治危机还没那么大的“腕儿”，能引起国际金融市场持续动荡。它们只不过是大国博弈的一粒棋子。

2017年4月7日（周五）后，更确切的说，是4月10日之后的金价几日强势，也是因为“地缘政治关系”。但不是叙利亚地缘政治危机，而是朝鲜半岛问题。2017年4月10日（周一）北京时间19点报道：美国航母进入朝鲜半岛，引发分析人士对美国可能打击朝鲜武器设施，强化亚洲布局的猜疑。此话题随后几日成为国际政治局势讨论焦点，黄金市场做出了相应反应。

但此后市场表明，无论叙利亚地缘政治危机，还是朝鲜半岛地缘政治危机，对黄金市场的影响都很“鸡肋”。在悲鸣叙利亚国运、民运的同时，更深深地因作为一名拥有强大实力做后盾的中国人而自豪，而庆幸！

谁在搞“搞笑的”生化袭击周年庆？是叙利亚，还是欧美？！

如果你认为倒霉的叙利亚因为化武袭击事件，被西方国家进行武力制裁，只有这两次，就错了。再前一次是2013年8-9月：

2013年8月21日，英媒报叙利亚用神经毒气杀死1300人。欧美准备武力制裁，旨在推翻巴沙尔政权，世人担心第三次世界大战爆发。此后金价连续上行约一周。9月5日美国参议院表决通过对叙利亚进行武力制裁。随后获得澳大利亚、加拿大、法国、意大利、日本、韩国、沙特阿拉伯、土耳其、英国、西班牙等10国签署的联合声明支持，唯俄罗斯反对。然决议生效当日，金价不仅没因避险反应上涨，反而大幅下跌：

笔者此篇并非意在探讨本次叙利亚化武袭击事件的真伪，重在揭示这种“现象”对叙利亚而言，并非不寻常。更意在表示这种“级别”的地缘政治危机，之于黄金市场的提振，都较“鸡肋”。

当然，笔者也并非意在否定金价就不会上行突破，但即便有效上行突破，也绝非叙利亚地缘政治危机题材之功。我们则更致力于把握当前黄金市场最深层次、最根本性影响因素。叙利亚地缘政治危机题材，显然不是。

此篇成文于4月12日凌晨，金价尚在1352美元上方，首发于公众号。从目前金市运行情况来看，看似又出现金价强势“一日游”迹象。当然，或许还有并无实质意义的反复。

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