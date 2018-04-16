美国将向世行增资130亿美元 推动减少对华贷款

摘要：媒体报道称，世行行长和美国财长达成协议，世行承诺优先向更贫穷的国家发放贷款，换取美国的130亿美元增资计划。中国等中高收入的发展中国家，有可能会面临更高的融资成本。

(图片来源: 资料图) 世界银行在最新的《全球经济展望报告》中表示，2013年的全球经济增速将降至2.4%，比去年6月的预估值3%降低了0.6%个百分比。

130亿美元的增资，包括对国际复兴开发银行的75亿美元，以及对国际金融公司（IFC）的55亿美元。国际复兴开发银行对中等收入的发展中国家提供贷款，美国财政部官员对英国《金融时报》称，世行应该聚焦的一项改革是向最需要贷款的国家发放贷款。

路透和英国《金融时报》均报道了上述消息。IMF和世界银行将于16日在华盛顿举行春季会议，两家媒体均援引信源称如无意外，美国财长姆努钦将在会上宣布增资计划。

美国政府计划向世界银行增资130亿美元，但希望推动世行减少对华贷款。

去年，中国自国际复兴开发银行处获得了24亿美元资金，是该行的最大借款国，在该行总贷款中占比11%。

世界银行将为对中国等中高收入国家的贷款，制定新的定价系统，并将优先向更为贫穷的国家提供贷款。

路透社提到，世行或将提高更高收入国家的融资成本，而英国《金融时报》称，中国的融资成本可能不会立即上升，但世行可以减少印度等低收入国家的借款利率。

世界银行上一次增资是在2010年的春季会议上，当时世行增资35亿美元，填补金融危机期间的大量借贷，为该组织20年来首度增资。

两家媒体还提到，中国在世行的投票权将上升至5.7%，仍排在第三位，次于美日。美国在世行有16%的投票权。

上周四在国会听证会上，美国财长姆努钦称，支持世界银行以及其他多边开发银行，但力求国际金融机构“更有效地运作”。

白宫方面的态度转变，被认为是世行总裁金墉的一次重要胜利。特朗普政府在去年10月的世行年会上拒绝了世行的增资要求，呼吁世行提高贷款效率。

上任以来，“美国优先”的特朗普对一系列全球组织都表达了怀疑，WTO的地位就在美国强调双边贸易的影响下岌岌可危。

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