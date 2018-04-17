驳回申辩！证监会“盖棺定论” 赵薇夫妇禁入市场5年

摘要：欲“空手套白狼”收购万家文化败露后，去年11月，赵薇丈夫黄有龙“不服”证监会判罚，要求举行听证会。今日证监会“盖棺定论”，称案件违法事实清楚、证据充分，当事人的申辩理由不能成立。

在案事实、证据足以认定本案情节严重。综合本案的违法事实、证据，涉案违法行为客观上造成了万家文化股价的大幅波动。在本决定书第三部分已对本次控股权转让事项的严重影响予以详细阐述。当事人所提“股价影响是多方面的、与涉案回函无关”没有客观事实和证据支撑，依法不能成立。

应当事人要求，证监会举行听证会，听取了当事人及其代理人陈述和申辩。经复核，证监会认为，该案违法事实清楚、证据充分，当事人的申辩理由不能成立。该案现已调查、审理终结。

中国证监会4月16日晚公布了对万家文化的行政处罚决定书和相关人员市场禁入决定书，驳回了赵薇夫妇、龙薇传媒、万家文化及相关当事人的申辩。

...

（九）关于黄有龙、赵薇、赵政的法律责任。我会认为，第一，在案事实和证据足以表明，黄有龙组织、策划、指派相关人员具体实施本次控股权转让事项，实际与孔德永进行控股权转让谈判，决策收购万家文化控股权，并指派人员进行融资安排、信息披露，知悉并决策本次收购的进展情况，了解两份回复公告所涉内容。

第二，赵薇作为龙薇传媒控股股东、实际控制人、法定代表人，在《股份转让协议》《借款协议》上签字，为公告以及银行融资方案提供个人资产情况、个人征信查询。赵政在询问笔录中表示，“收购事项的进展情况她（赵薇）是知道的...两次材料我们在公告之前都发给过黄有龙看过，他同意的，赵薇也知道的”。因此，我会认定赵薇为龙薇传媒涉案违法行为的直接负责的主管人员，并无不妥。

第三，赵政受黄有龙指派，具体负责本次控股权收购事项，参与收购谈判、寻找资金、组织回复上交所问询函，并实际进行后续股份转让比例变更和解除协议的谈判。

综上，上述人员对龙薇传媒的信息披露违法行为应当担责。

处罚书中最终决定：对黄有龙、赵薇、孔德永分别采取5年证券市场禁入措施。同时，对万家文化、龙薇传媒责令改正，给予警告，并分别处以60万元罚款；对孔德永、黄有龙、赵薇、赵政给予警告，并分别处以30万元罚款。

来源：证监会

事件回放：赵薇丈夫黄有龙“不服”证监会处罚 要求举行听证会

去年11月9日，祥源文化（原万家文化）发布公告称，祥源文化、龙薇传媒及赵薇、黄有龙等遭证监会行政处罚及市场禁入。

随后，赵薇的丈夫、顺龙控股执行董事黄有龙“不服”证监会处罚，向证监会提交陈述和申辩意见，并要求举行听证会。

去年12月4日，黄有龙、赵薇夫妇还在微博上发表长文称，

“鉴于近日来一些媒体对我和我太太的不实报道，已经聘请律师取证，将以最快速度起诉谣言制造者与背后强大的推动势力”； 从没有当过某个领导的“司机”，从没当过巨富，也从不想当巨富，只想一家人平淡平安的生活； 希望通过文化类上市公司支持赵薇的事业更上一层楼，“这是我的初衷，可惜事与愿违”，从没有过任何违法的想法或者越过道德底线去获取财富。

赵薇转发黄有龙微博，并表示：“谢谢你没爱错我，我一生问心无愧。”

赵薇夫妇高杠杆“空手套白狼”收购万家文化始末

华尔街见闻早前梳理了赵薇夫妇“空壳收购”的细节始末：

1. 51倍杠杆 空壳收购

2016年12月，万家文化公告称，赵薇夫妇控股的龙薇传媒拟以30.6亿元收购万家文化29.135%股份，其中仅6000万为自有资金，其余均为借入资金，杠杆比例高达 51 倍。

2. 融资遇阻 突生变数

2017年2月，高杠杆融资遇阻，买壳不成，改口举牌。

万家文化第一大股东万家集团与龙薇传媒签署了《关于股份转让协议之补充协议》，对双方去年12月23日签署的《股份转让协议》作出调整，将转让给龙薇传媒的股份总数由原先的1.85亿股（占总股本的29.135%）调整为3200万股（占总股本的5.04%），转让总价款调整为52928万元。

3. 终止受让 万家易主

2017年4月，万家文化公告终止与龙薇传媒的股份转让协议。

8月，万家文化公告，祥源控股集团以16.74亿元收购公司控股股东万好万家集团100%股权，收购后间接持有万家文化29.72%的股权，至此，万家文化的实际控制人由孔德永、刘玉湘变更为祥源控股董事长俞发祥。

4. 一纸罚书 五年禁入

2017年11月9日，证监会出具处罚事先告知书，赵薇夫妇各罚30万，5年市场禁入。

涉案期间，万家文化的股价变动：

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑张一苇。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*