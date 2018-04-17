媒体：美国考虑对华发起新301调查 剑指云计算等高科技服务领域

摘要：中美贸易战第三战场“呼之欲出”。
据《华尔街日报》报道，针对美国云计算服务提供商等科技公司在中国开展业务所受到的限制，美国政府正研究发起新的301调查予以报复。
报道援引知情人士表示，美国贸易代表办公室（USTR）正考虑是否就此发起新的贸易投诉，如果采取行动，其依据依然是美国1974年贸易法的第301条款。
上述知情人士还表示，在具体报复措施中，美国可能会限制阿里巴巴在美提供云计算服务，或阻止阿里巴巴在美国的进一步扩张，直到中国取消对美国企业的相关限制。
云计算公司通过互联网提供包括存储、软件和分析在内的计算机服务，市场空间广阔。如果USTR正式采取行动，这也将是继钢铁与铝关税、知识产权纠纷之后，中美此次贸易战中的第三战场。
上个月，美国以“国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税，欧盟、澳大利亚、加拿大、墨西哥、阿根廷、韩国和巴西等国获得豁免，中国未在豁免名单之内。
3月23日，商务部发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，涉及美对华约30亿美元出口。
4月4日，美国发布对中国产品征收关税的清单建议，该清单涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，包含大约1300个独立关税项目。USTR表示，清单针对的是中国“迫使”美国公司将技术和知识产权转让给中国本土公司的“不公平”政策。
随后中国也发布对美国的关税反制措施，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，另行公布。
事实上，在贸易战愈演愈烈之前，中美双边投资已经大幅下降。
2017年，中美双边FDI流量大幅萎缩近三分之一。对中国企业境外实体和对外投资的监管力度加大，使得中国的全球对外直接投资总额十多年来首次出现下滑，而美国国会对中国企业在美并购的国家安全审查力度也有增无减。
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