媒体：美国考虑对华发起新301调查 剑指云计算等高科技服务领域

上述知情人士还表示，在具体报复措施中，美国可能会限制阿里巴巴在美提供云计算服务，或阻止阿里巴巴在美国的进一步扩张，直到中国取消对美国企业的相关限制。

报道援引知情人士表示，美国贸易代表办公室（USTR）正考虑是否就此发起新的贸易投诉，如果采取行动，其依据依然是美国1974年贸易法的第301条款。

云计算公司通过互联网提供包括存储、软件和分析在内的计算机服务，市场空间广阔。如果USTR正式采取行动，这也将是继钢铁与铝关税、知识产权纠纷之后，中美此次贸易战中的第三战场。

上个月，美国以“国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税，欧盟、澳大利亚、加拿大、墨西哥、阿根廷、韩国和巴西等国获得豁免，中国未在豁免名单之内。

3月23日，商务部发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，涉及美对华约30亿美元出口。

4月4日，美国发布对中国产品征收关税的清单建议，该清单涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业，包含大约1300个独立关税项目。USTR表示，清单针对的是中国“迫使”美国公司将技术和知识产权转让给中国本土公司的“不公平”政策。

随后中国也发布对美国的关税反制措施，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，另行公布。

事实上，在贸易战愈演愈烈之前，中美双边投资已经大幅下降。

2017年，中美双边FDI流量大幅萎缩近三分之一。对中国企业境外实体和对外投资的监管力度加大，使得中国的全球对外直接投资总额十多年来首次出现下滑，而美国国会对中国企业在美并购的国家安全审查力度也有增无减。

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