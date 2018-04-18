数币交易所大曝光！美国纽约州总检察长对13家交易所发起调查

摘要：美国纽约州总检察长办公室致信币安、火币、Coinbase等13家数字货币交易平台或其相关实体，要求他们最迟5月1日答复相关问卷调查，披露重要业务信息，力求增加其透明度，保护投资者权益。

当地时间17日本周二，美国纽约州总检察长办公室（OAG）公布，致信13家数字货币交易平台或其相关实体，要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查，披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。

美国纽约州总检察长Eric Schneiderman发起对市面上所有大型数字货币交易所的调查，力求增加这些交易所的透明度，保护该州投资者的权益。

上述OAG致信的交易平台及相关实体分别是：

1、美国交易平台Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX；2、Gemini Trust Company；3、bitFlyer美国子公司；4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex；5、Bitstamp美国子公司；6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken；7、Bittrex；8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ；9、币安；10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex；11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所Gate.io；12、itBit Trust Company；13、火币全球专业站。

OAG称，比特币等加密数字货币吸引了全球几百万人，这是一个投机性很高的领域，波动性大、不稳定、风险高。媒体报道显示，该领域也吸引了诈骗犯、市场操纵者。上述问卷调查提出的问题不是单单有利于职业投资者和金融机构，而是有利于所有可能在这些交易平台交易数字货币的投资者。

华尔街见闻此前提到，今年3月陆续传出美国监管机构调查数字货币领域的消息。

3月上旬，SEC的市场、交易与执法部门发布公告，提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台，暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。

3月16日，SEC的执法部门联席主管Stephanie Avakian称，已经在加密数字货币领域展开“数十项”调查，ICO已经在最近数月面临越来越多的审查，SEC对加密数字货币领域的关注度非常高。

3月22日，华尔街日报消息称，SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金。

3月27日，美联储高官、亚特兰大联储主席Raphael Bostic还明确释放加密货币信号 ：不要碰。它们是投机性的市场，不是货币。

不止是美国，最近亚洲国家也或是加大对数字货币的监管力度，或是发出警告。

3月末，日本央行面向公众发布“风险提示”，指出数字货币缺乏央行背书，不是传统货币，本身存在盗窃、投机等风险，并警告公众不要被“高科技形象”的浮云遮眼，也不要被“各种谣言”的乱花迷眼。

华尔街见闻此后文章指出，日本一直领币圈风气之先，官方和民间对数字货币都推崇备至，这次“警告”显露出其态度的微妙变化。

4月5日，印度央行宣布，禁止其监管的金融机构为国民个人和企业处理加密货币业务和结算。华尔街见闻此后援引印度媒体评论称，印度国民将再也不能通过银行和电子钱包购买加密货币。

对于上述纽约州总检察长的行动，itBit的CEO Charles Cascarilla向华尔街日报表示，透明度是“我们深信的”，“这是保证市场按其应有状态运转的最佳对策。”Coinbase、Gemini和bitFlyer这些大型交易所并未置评。

追踪多种数字货币交易价及市值的网站Coinmarketcap显示，截至发文，十大高市值数字货币最近24小时集体走高，但最近一小时有七只数字货币下跌，仅有比特币现金、Cardano和Stellar小幅上涨。

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