媒体：美国希望未来三周敲定NAFTA协议 但“魔鬼隐藏在细节中”

摘要：CNBC援引多位政经两界信源称，美国希望未来三周就能达成Nafta重谈的原则性协议，周四和周五将开启顶级贸易代表参加的第八轮谈判，但不会有重大事项宣布。分析称，Nafta在收尾阶段留下了“最难啃的骨头”，美国现在也没有形成汽车原产地规则的书面立场文件。

财经媒体CNBC援引多位美国国会助理和工业界高管称，本周四和周五将在美国首度华盛顿特区举行北美自由贸易协定（Nafta）的第八轮重新谈判，美国希望未来三周就能达成原则性协议。

周一，美加墨三国谈判要员展开了非正式的技术性磋商，美国众议院筹款委员会的共和党籍主席Kevin Brady同日对记者表示，三国希望在4月下旬或5月初达成Nafta协议。上周末，美国副总统彭斯和加拿大总理特鲁多在参加完秘鲁举办的美洲峰会后，都对谈判持有乐观态度，预计“几周内”就会公布最终协议。

据美方三位知情官员透露，美国贸易代表莱特希泽、加拿大外长方慧兰（Chrystia Freeland）和墨西哥经济部长瓜哈尔多（Ildefonso Guajardo）将于周四和周五在华盛顿特区碰面，这已经是本月在美国举办的第二轮首席贸易谈判代表面对面会议，但各方都认为本周不会有任何结论。

分析指出，美国可能想在5月1日前就达成原则上的Nafta协议。美国总统特朗普在3月8日宣布面向全球的钢铝关税时，曾将加拿大和墨西哥暂时豁免，但截止日期定在5月1日。特朗普多次表示，如果加墨两国按照美国的意愿在Nafta谈判作出让步，将获得钢铝关税的永久豁免。

一位不具名的白宫官员称，特朗普未来不会排除再次威胁要退出Nafta协议，特别是当美国国会为投票通过这项协议设置障碍时。中西部的肯塔基州长Matt Bevin周三接受CNBC采访时称，时间目前最重要的因素，如果不快点谈成Nafta，可能永远也谈不拢。墨西哥经济部长瓜哈尔多也表示，只要赶紧达成Nafta协议，美国就能腾出精力专注处理与中国等的贸易摩擦。

但彭博社撰文称，Nafta恰恰在收尾阶段是“最难啃的骨头”，因为前期三方都把较为容易的环境和金融服务等话题解决了，留到最后的是汽车原产地规则、政府程序等核心议题，也是三方存在最根本分歧的地方，汽车领域的僵局从去年10月就产生了，至今也未打破。

加拿大最大私营领域汽车工会Unifor的全国主席迪亚斯（Jerry Dias）表示，要想几周之内迅速达成协议，唯一的办法就是“特朗普要投降”。美国政府如果想要既宣告己方谈判胜利，又对很多美国立场作出让步，似乎是不可能完成的事情。

但留给三个国家的时间确实不多了。据两位知情人士向彭博社透露，5月中下旬美国想集中全力迎接国会中期选举的初选，墨西哥总统大选将在7月举行，年底还有加拿大安大略和魁北克省的选举，三国谈判代表都认为，这些政治活动会令谈判工作更为复杂。

更何况，一部分墨西哥谈判代表本周会前往比利时布鲁塞尔，确保与欧盟长达17年的自由贸易协议升级谈判顺利收尾，墨西哥经济部长瓜哈尔多也会在周末前到场。下周，墨西哥总统涅托将到德国出席汉诺威工业博览会（HANNOVER MESSE），届时想要宣布墨西哥与欧盟协议最终达成。

分析指出，与欧盟深化经贸关系也是墨西哥的核心诉求，希望借此减少对美国的出口依赖。2017年墨西哥出口总额4350亿美元中，有72%的份额被美国占去。据称，加墨两国对美国在汽车原产地规则的进展也不太满意，因为美国还没有将立场落实到清晰的书面文字，谈判进程很难预测。

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