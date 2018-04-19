分析师预测：今年iPhone终于要有双卡双待了

今年iPhone型号格外多

此前，郭明錤预计苹果今年会推出三个不同机型，包括：5.8英寸OLED屏幕版本，可以认为是目前iPhone X的升级版；6.1英寸屏幕版，采用LCD屏幕，分辨率比较低，但价格也比较实惠；另外还有个6.5英寸，采用OLED屏幕，定位旗舰。

今天的新消息可看做之前预测的细化，那款定价较低的6.1英寸版本还会分单SIM、双SIM卡两个不同款式。这可能是苹果公司出品的首款双SIM卡手机--不是实体SIM卡+虚拟eSIM的方式，而是两个卡槽，两张卡。

在中国，这种形式俗称“双卡双待”。

双卡双待早就是中国手机们的标配了

苹果想用双卡双待抢市场

郭明錤认为它们的价格会有所区别，双SIM卡版本定价预计在650美元到750美元之间（未含税约合人民币4100-4700元），而单SIM卡版定价550美元到650美元之间（未含税约合人民币3500-4100元）。

如果真是这样，可能苹果考虑的是用低价覆盖更大市场，并拉伸出更宽的定价区间。欧洲等地的人们并不像中国用户这么喜欢买多个手机号码。单SIM卡版本理论上可以提升出货量，双SIM卡版则给了人们更多选择（当然也要多花点钱）。这么做的厂商很多，三星的旗舰手机在国外有单SIM卡版本可选，国内售卖的则都是双SIM版。

郭明錤预计6.1英寸和6.5英寸的新iPhone都支持双SIM卡，5.8英寸的iPhone则不会。

既然有双SIM，意味着这款手的基带通讯模块将有所改变，据说苹果会采用英特尔的XMM 7560和高通的Snapdragon SDX20两款调制解调器（可能是混用），双SIM卡版本支持双LTE连接，让人们能同时使用多个运营商服务，这功能在中国很受欢迎。

量产可能晚一点

根据产业链消息，这款双SIM卡机型可能是最晚决定的，因此6.1英寸的LCD屏幕iPhone的大规模量产将会比两款OLED机型晚三到五个星期。苹果的供应链将在2018第四季度到2019年第二季度强劲增长，“低价”+“双SIM卡”将会引导iPhone继续热卖。分析师预计6.1寸屏幕iPhone将占到今年第三季度至明年第三季度iPhone总出货量的65% - 75%

但另一方面，如果有了6.1寸屏幕的低价款，以及双SIM卡的支持，消费者对5.8英寸机型的兴趣会减弱。（晓光）