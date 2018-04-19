欧洲机构再泄机密 iPhone SE二代可能六月发布

4月19日上午消息，欧亚经济委员会（european Economic Commission，简称ECC）的数据库似乎再次泄露了 苹果 公司的机密，一份新的俄文监管文件显示了几款尚未发布的 iPhone 型号，这意味着 苹果 可能很快会推出几款新手机。

这次故事重演，被列出的型号为A1920、A1921、A1984、A2097、A2098、A2099、A2101、A2103、A2104、A2105和A2106，这些数字都不是苹果现有的智能手机产品。

ECC网站上的报备表格

去年5月，一些新款MacBook也在EEC上注册，之后它们在2017年的WWDC全球开发者大会上发布了。按时间推算，这次注册这批新设备，很可能在六月发布。

今早分析师郭明錤谈论过今年三款新iPhone的预测，但普遍的看法是，这三款产品是给九月准备的，6月的全球开发者大会（或者更早），苹果将推出一款新的入门级智能手机，比如支持无线充电的iPhone SE，并于2018年夏季上市。

iPhone SE是苹果手机产品线的配角，它的任务是拉低售价，打击一下安卓阵营的对手。自2016年3月发布之后，2017年仅做了存储空间升级就算更新，2018年则还没有更新。

此前iPhone SE配置不高，但吸粉不少

这个配角还真有一帮粉丝，并不是所有人都喜欢大屏幕手机，尺寸小巧功能全面的产品已经在整个手机世界都不多见，它正好满足了这个需求，所以还有不少人期待iPhone SE二代。

目前针对这款手机没什么靠谱的消息，因为定价缘故，我们猜不会有刘海全面屏，也不会有什么而革命性技术，很可能只是之前某款产品配上一个比较新的处理器以及无线充电等功能，看看3月发布会的2018款iPad，这正是苹果的擅长的方式。（晓光）