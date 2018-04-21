朝鲜宣布新战略：集中全部力量发展经济 不再进行任何核试验和洲际弹道导弹发射

摘要： 朝鲜 最高领导人 金正恩 宣布， 朝鲜 将集中全部力量发展经济，提高人民生活水平。朝鲜将从21日开始，不再进行任何核试验和洲际弹道导弹发射，废弃朝鲜北部核试验场。只要朝鲜不受核威胁挑衅，朝鲜绝对不使用核武器，不泄露核武器和核技术。

朝鲜将集中全部力量发展经济，提高人民生活水平。为营造对发展经济有利的国际环境，维护朝鲜半岛和世界和平，朝鲜将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。

据新华社报道，本周四，外交部发言人华春莹表示，中方支持朝鲜半岛早日结束战争状态，有关各方合力构建半岛和平机制。

本周三，《华尔街日报》援引一名韩国官员的话说，韩国将会推动朝韩双方签订一个更为持久的和平协定，以取代目前的《朝鲜停战协定》。新协定可能也会有中国和美国的参与。

消息公布后，比特币涨幅扩大至7.6%，接近8900美元。

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