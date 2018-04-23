美国纳税季结束，比特币较月初反弹40%

摘要：比特币昨晚一度重回9000美元上方，为逾一个月来首次。和比特币相比，瑞波币和以太币涨势更加惊人，过去两周内涨幅分别达85%、65%。分析师表示，美国个税申报结束令抛压缓解，比特币也随之送走了冬天。

和比特币相比，其他部分数字货币的反弹幅度更为惊人。在过去两周内，瑞波币涨幅高达85%，以太币涨幅达65%。

CoinMarketCap数据显示，北京时间昨日晚间，比特币价格一度重回9000美元上方，为逾一个月以来首次，和月初低点相比涨幅将近40%。当前价格有所回调，较24小时前微跌0.23%，报8828美元。

阻挡价格上行的一大利空因素终于解除，比特币也迎来大幅反弹。

在此之前，4月17日这个美国个税申报截止日，被不少人视为近期持续压制比特币价格的最大利空。

前摩根大通首席股票策略师、Fundstrat Global Advisor研究主管Thomas Lee在上周五发给客户的报告中称，随着美国个税申报结束，比特币也随之送走了“冬天”。他写到：

美国个税申报截止日（4月17日）已经过去，自那时起，数字货币市场总体氛围已经出现改善。 我们认为，随着申报截止日带来的抛售数字货币换取法币的压力减轻，比特币的冬天已经结束。

本月初，Lee曾在报告中指出，去年美国家庭投资数字货币获利920亿美元，需要缴纳250亿美元的资本利得税。为了支付这部分税款，他们就抛售部分持币，导致数字货币市场面临大量资金流出。

金融博客Zero Hedge月初也曾提到，有位Reddit论坛的用户意外发现，他因为交易数字货币的收益要向美国国税局纳税大概5万美元。去年该用户在比特币交易巅峰时套现离场，没有留下余钱缴这么高的税，他抱怨交易数字货币毁了他的人生。

Lee上周表示，随着美国个税申报季结束，数字货币价格又将重新走高。他预计比特币的价格将在今年年中达到2万美元，并于今年年底达到2.5万美元。

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