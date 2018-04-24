美国或考虑放松制裁俄铝 伦铝创八年最大单日跌幅 沪铝镍夜盘收跌

摘要：美国财政部发布声明，允许美国企业和个人延后至10月23日终止与俄铝业务往来。俄铝公司在俄股大涨17%，LME期铝短线闪跌逾5%，十分钟跌逾140美元/吨，收跌7%。伦镍、沪铝、沪镍均下跌。

美国财政部称，若俄铝公司主要股东、 俄罗斯 寡头Oleg deripaska放弃控股权，美国可能放松对俄铝的制裁。美国财长姆努钦在声明中表示，美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人，已发布一项一般性授权，企业可继续与俄铝交易的时间延长至10月23日。

来源：美国财政部

俄铝公司在俄罗斯股市价格大涨逾17%，股价创4月9日以来两周最高。消息发布前，俄铝在港股价格跌8.43%，创4月19日以来最低，上周五（4月20日）曾创4月16日以来最高。

来源：Investing.com 俄铝的俄罗斯股市价格

美股开盘后，美国铝业公司股价跌超13%，因为美国政府正在考虑，将美国铝业的竞争对手除中国外全球最大铝生产商俄铝剔除出制裁名单。

来源：Google Finance 美国铝业公司的美股价格

LME期铝短线闪跌逾5%，短短十分钟跌去140多美元/吨，随后跌幅扩大至近10%，跌破2300美元大关，刷新日低至2237美元/吨。周一伦铝收跌7%，报2295美元/吨，创2010年4月以来最大单日跌幅。

LME期镍收跌3.8%，报14265美元/吨，盘中跌幅一度超6%，曾跌至近两周新低13830美元/吨，其他工业金属也全线收跌。

追随外盘走势，夜盘开盘沪铝跌4%，沪镍跌超1.8%。周一夜盘沪铝收跌3.31%，沪镍收跌0.82%，跌幅均较夜盘初小幅收窄。

4月6日，美国财政部对38个俄罗斯个人及实体发起新一轮制裁，俄罗斯商人Oleg Deripaska“被上榜”。他是俄铝、俄镍两家巨头的主要股东，引发市场对铝镍供应干扰的担忧，过去两周LME期铝屡创新高，站上2600美元/吨整数大关，触及2011年7月以来高点。

上周五（4月20日）国际文传电讯社（Interfax）援引俄罗斯财长Anton Siluanov称，俄罗斯政府目前不考虑将俄罗斯铝业联合公司（Rusal）暂时国有化。

报道指出，包括俄铝在内的被美国制裁的俄罗斯公司要求获得大约1000亿卢布（16亿美元）援助。俄罗斯将建立一个部门，负责协调和援助被制裁的俄罗斯企业。另一家新闻机构RIA表示，俄铝已要求政府在流动性和铝需求方面提供支持。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑张一苇、杜玉。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*