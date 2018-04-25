道指跌600点 创逾一年最长连跌天数 铝价创1988年以来最大两日跌幅

正在美国访问的法国总统马克龙表示，希望美国别退出伊核协议，建议为协议增加新的条款。马克龙表态后，油价回落，WTI原油期货跌幅扩大至1.5%，布油跌幅超过1%。此前特朗普表示，如果伊朗重启核计划，伊朗将面临“大问题”。

股市

道指创逾一年最长连跌天数。

标普500指数收跌35.73点，跌幅1.34%，报2634.56点。道指收跌424.56点，跌幅1.74%，连跌五个交易日，创2017年3月份以来最长连跌天数，报24024.13点。纳指收跌121.25点，跌幅1.70%，报7007.35点。

Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain向CNBC表示：“10年期国债收益率突破3%，必然会让人担心。但在这次经济周期当中，国债收益率的上涨与股价的上涨并不是相对立的。目前我认为市场状况良好，但我们肯定会留意收益率曲线，尤其是在如果美联储变得更加激进的时候。最终来看，企业财报才是股市的最主要推动因素，并且实际上美国经济状况仍然很好。”

苹果公司今日股价大跌。在上周四台积电发布了弱于预期的前瞻指引后，苹果股价开启下跌模式，今日收跌1.3%。过去四个交易日中，苹果股价累计下跌超10％，跌入技术位盘整区间。

卡特彼勒收跌6.2%，报144.44美元，创4月9日以来收盘新低，较1月22日收盘历史高位回落约15.48%。

富时泛欧绩优300指数收跌0.08%，报1501.32点。

欧洲STOXX 600指数收跌0.02%，报383.11点。德国DAX 30指数收跌0.17%，报12550.82点。法国CAC 40指数收涨0.10%，报5444.16点。

商品

伦铝延续昨日创八年最大单日跌幅的遭遇，投资者继续消化美国延后制裁俄铝。

LME期铝收跌3.0%，报2227美元/吨，一度刷新4月11日以来盘中低点至2200美元/吨，延续周一（4月23日）跌7.1%、创2010年4月份以来最大单日跌幅的遭遇。

LME期镍收跌1.9%，报13990美元/吨，延续4月23日跌3.8%的遭遇。LME期铜收涨1.0%，报7013美元/吨。LME期锌收跌0.5%，报3212美元/吨。

LME期铅收跌0.4%，报2310美元/吨。LME期锡收涨0.2%，报21100美元/吨。