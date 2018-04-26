人民币走弱：在离岸双双跌破6.32关口 离岸跌超300点 创一个月以来新低

东北证券宏观团队沈新凤今日研报指出，多项信号显示，人民币贬值动力正在逐渐形成。

一方面是中美货币政策的微变化，近期美国并未改变年内加息三次的预期引导，通胀仍会上行，而中国公开市场操作利率跟随美国加息上行幅度减弱，此外量上执行降准，要么彻底走向量价微配合，要么类似操作利率上行、继续降准，否则就是市场误读了政治局会议基调；

另一方面是基本面的变化，汇率交易是要对基本面投票的，中美贸易战带来的预期是中国顺差的缩窄，市场对人民币的投票可能向贬值方向。