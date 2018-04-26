人民币走弱：在离岸双双跌破6.32关口 离岸跌超300点 创一个月以来新低

摘要：午盘在岸人民币官方收盘价较上一交易日官方收盘价跌204点，较上一交易日夜盘收盘跌141点。
今日（4月25日）夜盘在岸人民币兑美元再度跌破6.32关口，创一个月以来新低。
午盘在岸人民币官方收盘价较上一交易日官方收盘价跌204点，较上一交易日夜盘收盘跌141点。
离岸人民币兑美元最低报6.3281，跌超300点，跌幅近0.5%。
4月上旬，易纲行长在博鳌亚洲论坛上对中美利差评论用了“舒服”的表述，当时的“舒服”利差大约是90Bp；但随着中美贸易战的持续担忧、对经济基本面的悲观以及流动性略宽松等因子影响，目前中美利差已比“舒服”时的利差下降了30个Bp，大约维持在60Bp左右。
东北证券宏观团队沈新凤今日研报指出，多项信号显示，人民币贬值动力正在逐渐形成。
一方面是中美货币政策的微变化，近期美国并未改变年内加息三次的预期引导，通胀仍会上行，而中国公开市场操作利率跟随美国加息上行幅度减弱，此外量上执行降准，要么彻底走向量价微配合，要么类似操作利率上行、继续降准，否则就是市场误读了政治局会议基调；
另一方面是基本面的变化，汇率交易是要对基本面投票的，中美贸易战带来的预期是中国顺差的缩窄，市场对人民币的投票可能向贬值方向。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑张一苇。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*