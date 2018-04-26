美国司法部调查是否违反伊朗制裁 华为称已遵守所有规定

此后英国《金融时报》报道称，华为拒绝就是否正受到调查置评，该公司在一份声明中称：“华为遵守开展业务所在地的所有适用法律和监管规定，包括适用于联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。”

今日上午第一财经报道称，一位接近中方谈判的人士确认了华为正被美国司法部调查的事实，但他称此事和中美贸易纠纷升级并无关系。华为相关负责人随后表示：没什么影响。

传出华为遭调查消息后，美股科技股遭抛售，纳斯达克指数跌幅一度扩大到1%，盘中创三周新低。

上述华尔街日报的知情人士称，在进行上述针对华为的刑事调查以前，美国商务部和美国财政部外国资产管制办公室已经对华为发出了有关一些制裁问题的行政传票。

华尔街见闻注意到，去年4月纽约时报报道称，发现监督制裁行动的美国财政部外国资产管制办公室于2016年12月对华为发出一张传票。而美国财政部的调查又是在2016年夏季美国商务部对华为发出传票后进行的。商务部负责执行调查，监督军民两用技术出口。

上述报道称，对于华为是否违反了美国对古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的贸易管制，美国官员正在扩大调查。对华为扩大调查是在中兴通讯去年3月承认违反了美国制裁令后出现的。中兴已经被罚11.9亿美元。

中兴遭禁令后 华为曾对遭调查“辟谣”

就在上周、4月16日，美国商务部以中兴违反美国对伊朗制裁条款为由激活拒绝令，未来七年禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。

次日有消息称，美国商务部已向华为发出行政传唤，要求华为提供过去五年向朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴和苏丹出口的全部信息，配合有关美国对通讯技术出口限制的调查。

华为相关人士4月18日对澎湃新闻表示：这是一则假消息，华为并未遭到美国政府调查。

华为遭调查性质也许没有中兴那么严重

华尔街见闻发现，纽约时报上述报道明确提到，华为并未被指控有任何违法行为，美国财政部的行政传票并没有表示这属于刑事调查的部分行动。

澎湃新闻提到，纽约时报上述报道后，华为在一份声明中表示，它致力于在开展业务的地方遵守当地法规。但当时业界警告，如果调查发现华为的行为有悖于美国国家安全或外交政策的利益，美国可能会限制其获得关键的美制元件和其他技术产品。

华尔街见闻还注意到，在本周三华尔街日报爆出美国司法部调查的消息之前，并未传出任何华为遭到美国政府发起制裁相关刑事调查的消息，华为也没有向美方承认有过违反美国对伊朗等国制裁的行为。

也就是说，如果以上司法部调查消息属实，华为可能面对的是美方首次相关刑事调查，并未像中兴今年那样在承认违规且接受处罚后再次遭到制裁。

调查背后的意图耐人寻味

不过，从特朗普政府上月就301调查公布计划对中国商品和在美投资采取限制，到中兴被重创，最让人担心的不是个别公司成为美国攻击目标，而是整个美国政界对华态度发生变化。

正如华尔街见闻主编精选文章《重创中兴！第二轮301调查！美国的对华思路已经变了》所说：

“华府精英们已经将中国自由化改革等过去津津乐道的话题抛在脑后，他们现在只关心一件事--那就是崛起中的中国对美国构成的威胁！” “从目前欧洲对中国的警惕情绪来看，欧洲不太可能反对（特朗普政府加强对中国企业开展并购活动的控制），这令中国的技术升级失去了一大重要路径。”

文章认为，对中国来说，长期的正确回应办法是继续坚持过去四十年经济高速增长的关键--改革开放政策，而且是各领域全面的市场准入。这也符合中国国家主席习近平在4月10日博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的演讲主旨。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑李丹、曾心怡。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*