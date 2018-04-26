今年iPhone或抛弃命名规则 中端型号就叫iPhone

北京时间4月26日凌晨消息，据Guggenheim分析师称， 苹果 公司可能在今年将改变其命名 iPhone 的方式，首先将体现在今年秋季即将发布的新品上。

该分析师称：“我们认为苹果公司将可能从下一代iPhone开始正式改变iPhone的命名规则。采用LCD屏幕材质的中端机型就叫“iPhone”，而高端型号则会沿用X的后缀以显示其配置的差异化。”

对苹果来说，改变其产品的命名规则已经不是什么新鲜事了。该公司的iPad产品线就经历过这种事。初代iPad发布时就叫“iPad”，第二代叫“iPad 2”，再接下来的产品叫“The New iPad”。接着在第五代发布时将其命名为“iPad Air”，最新的一代入门款iPad又叫回了“iPad”这个简单的名称。

去年“大号版”iPhone X的缺席是由于OLED显示面板的生产工艺受限。而今年则很有可能发布更大屏幕的iPhone X升级版。同时，还将对LCD屏幕材质中端机型“进行大幅升级”，将融入现有iPhone X中的Face ID脸部识别技术，以及将机器学习和增强现实技术更多地应用到手机中。

就目前已有的消息来看，苹果在今年秋季会发布三款iPhone，包括相对低配的6.1寸LCD屏幕材质机型、5.8寸和6.5寸配备OLED显示屏的机型。

预计iPhone的平均售价将增加15%，这将使iPhone销量为苹果带来14%的年度利润增长率。

对于苹果将在5月1日公布的第一季度财报，Guggenheim保持其原有估计，即季度收入609亿美元，较去年同期收入增长率为15%；每股收益为2.69美元，较去年同期增长28%。

而对于第二季度的表现预估则有所下降，Guggenheim预计苹果公司的收入将从527亿美元降至494亿美元，每股收益也将从2.15美元降至1.93美元。iPhone在第二季度的出货量也将随之降低，从原先预估的427万台降至394万台。(小宝)

来源：新浪科技