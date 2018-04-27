库存积压过多 二季度iPhone X生产计划仅为800万部

北京时间4月27日早间消息，据外媒报道，正当起价1000美元的 iPhone X需求放缓的消息甚嚣尘上之际，又有来自供应链的知情人士透露， 苹果 今年第二季度的iPhone X生产计划只有800万部。

该公司2017年第四季度销售7730万部iPhone。苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）当时还表示，iPhone X在2017年11月3日上市之后的第一个季度，每一周的销量都超过其他所有iPhone机型。事实上，由于当季所有iPhone平均售价高达796美元，也表明iPhone X的确占比较高。投资银行Above Avalon分析师尼尔·赛巴特（Neil Cybart）认为，iPhone X在去年第四季度大约占到所有iPhone销量的35%，也就是大约2700万部。

但随着全球智能手机市场增长停滞，加之智能手机用户换机时间延长，消费者对高价手机的兴趣可能有所降低。

知情人士称，苹果对iPhone X销量感到失望，而该公司内部也有越来越多的人认为，当前的全球智能手机市场似乎不应该推出这种售价超过1000美元的产品。

事实上，三星在季报中就表示其OLED显示屏需求疲软。该公司为iPhone X供应OLED屏幕。他们预计，这种需求放缓的态势将持续到整个第二季度。但需求疲软并不完全源自苹果。三星自己的智能手机也使用OLED屏幕，这类产品因为高端手机市场的竞争而受到影响。

本周早些时候，苹果供应商台积电警告投资者称，其智能手机芯片需求有所放缓。分析师预计该公司营收88亿美元，但他们却将第二季度的营收指引下调到78至79亿 美元。

奥地利激光技术公司AMS为iPhone人脸识别系统供应元件，他们也下调了营收预期，并表示第二季度营收可能只有第一季度的一半。

部分分析师对苹果iPhone X生产放缓并不感到意外。野村证券分析师安妮·李（Anne Lee）上月就将iPhone X第一季度的销量预期下调到800万至1200万。花旗分析师也认为，苹果第二季度iPhone X销量为1400万部，第三季度为700万部。这两位分析师都表示，iPhone X过高的定价可能是造成消费者购买量减少的原因。

这种观点可能会很好地体现在苹果2018年的手机定价上。有报道称，该公司将推出5.8英寸的OLED屏、6.5英寸OLED屏和和6.1英寸液晶屏三个型号的iPhone。

台湾凯基证券分析师郭明錤表示，液晶屏型号价格低至550美元。知情人士称，苹果预计在这些新手机发布之后的一年内，这款低价设备将贡献大约一半的销量。

一些分析师则对iPhone X的需求较为乐观。赛巴特认为，等到今年9月推出新一代产品时，iPhone X的总销量将达到6000万部，对应的营收达到590亿美元。假设赛巴特预计2017年最后一个季度的iPhone X销量为2700万部，苹果必须要在今年第一至第三季度卖出3300万部才能达到6000万部的目标。

苹果将于5月1日发布3月季度的财务业绩。很多分析师都会关注平均售价指标，这可以帮助他们了解iPhone X的销量趋势。(书聿)