中美贸易对话前夕 美财政部与商界人士密集讨论“外商投资”

摘要：美国财政部官员周一会见了多个行业组织，讨论最新的立法草案，加强对外商投资的审查。面对来自科技公司和其它一些行业的压力，该法案已经进行了多次修改，以缩小监管的权限。

面对着来自科技公司和其它一些行业的压力，该法案已经进行了多次修改，以缩小监管的权限。以下为部分变化： 路透获得的最新草案显示，此前一项限制科技公司出售技术的条款已被去除。根据原条款，如果科技公司希望出售与 知识产权

该草案规定，只要投资决定是由美国人做出的，而雇佣这些美国人的决定也是由美国人做出的，那么相关被动投资基金将不会受到CFIUS的监管。美国投资基金曾抱怨，根据该法案的较早版本，如果他们管理中国资金并希望投资于某些拥有高科技的公司，则该基金可能受到CFIUS的监管。

被动投资被定义为“直接或间接”。被动投资者如果获得非技术信息，则可能需要接受CFIUS审查。而任何获取技术信息的行为都将受到CFIUS监督。

来源：华尔街见闻