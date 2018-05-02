媒体：美国监管层考虑监管以太币等虚拟货币

据 华尔街 日报周二报道，美国监管部门正对以太币等虚拟货币是否适用证券监管规则展开调查。包括SEC和CFTC在内的监管机构工作组定于5月7日讨论此事。

而局Coindesk数据，比特币下跌3.9%，至8880美元，跌破9000美元关口。四月，比特币累计上涨33.5%。

迄今为止，包括以太币在内的其他虚拟货币尚未被纳入围绕潜在的证券资产欺诈的监管视野。美国监管机构并未对为股票市场设计的的监管规则是否适用于虚拟货币市场而提出正式质疑。

报道称，监管联邦证券和大宗商品资产的政府职能机构在分析除了比特币之外的虚拟货币的创建者们是否对货币价格造成重大影响，如同管理层和公司战略对一家上市公司股价构成影响那样。

美国商品期货交易委员会（CFTC）认为比特币类似一种大宗商品，CME和CBOE甚至发行了比特币期货。这意味着，比特币不受美国证券交易委员会（SEC）所强制执行的投资者保护法的法律约束。这两大机构是美国有权监管加密货币的主要部门。

在上个月美国众议院召开的一场名为“审查加密货币和ICO（代币首次发行）市场”听证会上，加密货币有关话题再次引发各议员激烈的讨论。

众议院金融服务委员会主席Bill Huizenga强调要对加密货币进一步加强监管。国会代表Tom Emmer则提倡要对新事物的发展留出一定空间。

近日美国国会议员帕特里克·麦克亨利认为，立法者不应该急于对数字货币施加新的监管法规，这种莽撞可能会扼杀加密货币和区块链行业的创新潜力。“区块链是一个很好的机会，我们必须用开放的眼光看待它，我们必须有尊重这一技术的法律。”

本月初，印度和日本的监管机构发布的针对数字货币的行动导致此类资产价格急速下跌。

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