丹东房价两日涨57%？炒房客最先领会“朝鲜利好”

辽宁省丹东市的房价突然大涨，证券时报报道称，4月24日售价3500元/平方米的丹东新区房产，在26日已经来到5500元/平方米。

丹东新区是中朝边境的国际金融商贸中心，该区平均房价一度逼近6000元/平方米，但证券时报援引业内人士称，新中朝鸭绿江大桥建成后始终没有通车，丹东新区的房价不断下降。

丹东是中朝边境最大的城市，位于鸭绿江边，与朝鲜新义州特别行政区隔江相望。丹东对朝贸易进出口总额，占中国对朝进出口额的近七成。但身处东三省的丹东近年来经济表现相对不佳，2015年和2016年GDP均出现负增长，分别下降3.0%、2.2%，2017年增长2.8%。

4月25日，丹东市不动产登记中心发布《通知》，称近期办理不动产登记的业务急剧增加，超出每日办理260件不动产登记业务的能力，今日起实行预约发号。26日的《通知》进一步说明，实行顺延预约发号，不进行选择性预约。

证券时报的报道还提到，在4月20日之前，丹东新区的房地产均价还在4000元/平米左右，但4月21日之后，就开始不断上涨，目前的均价已经达到5000元/平米左右。

不过，朝鲜半岛局势是否能进一步转好，仍需要等待5月的美朝领导人会晤等其他进展。联合国尚未解禁对朝鲜的制裁，与中朝贸易息息相关的丹东经济，短期内收到的拉动也相对有限。

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