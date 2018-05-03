小米递交招股书赴港上市：2017营收1146亿元

经扣除可转换可赎回优先股公允价值变动；以股份为基础的薪酬；投资公允价值的增益；及收购导致的无形资产摊销，我们于2015年的经调整非国际财务报告准则亏损为人民币303.9百万元，于2016年及2017年的经调整非国际财务报告准则利润分别为人民币1，895.7百万元及人民币5，361.9百万元。

小米向港交所递交招股书，在营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币491.6百万元及亏损人民币439亿元。

招股书称，我们无法保证我们日后能赚取利润。此外，我们预计日后成本及开支金额会增加，原因是（i）业务、用户群及分销网络持续扩张；（ii）持续投资技术基础设施及网络；（iii）我们持续扩大用户群使得销售及推广开支增加；及（iv）推出其他新产品及服务可能产生前期成本，改变现有收入及成本结构，押后我们实现盈利的时间。倘我们不能维持或提高经营利润率，日后可能持续亏损。

截至2017年12月31日，小米集团有净负债人民币1，272亿元及累积亏损人民币1，290亿元，主要是由于我们就可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损。可转换可赎回优先股于合并资产负债表指定为负债，而公允价值增加于合并损益表确认为公允价值亏损。

高管持股情况：CEO雷军持股31.41%

招股书中，小米披露了上市前的持股比例情况。其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.22%，联合创始人、高级副总裁刘德1.55%，联合创始人、高级副总裁王川持股1.11%，顺为资本CEO许达来持股2.93%。

小米上市前离职的联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.24%，联合创始人、原首席科学家持股1.43%。

雷军发公开信：小米是一家创新驱动的互联网公司

招股书中小米董事长雷军发布公开信。雷军称，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。小米的商业模式经历了考验，得到了充分验证。今天，小米走到了历史性的重要节点。面向未来，小米建立的全球化商业生态有著 极具想像力的远大前景。

小米集团2017年营收1146亿元

其中显示，营业纪录期，小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，再增至2017年的人民币1146亿元。

小米营收构成：智能手机销售占大头 2017年占比70.3%

营业纪录期，小米大部分收入来自智能手机销售。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，智能手机部分分别贡献其总收入的80.4%、71.3%及70.3%。

不过小米称，尽管大部分收入来自智能手机销售，惟我们拟通过扩展互联网服务及销售IoT与生活消费产品，进一步扩大收入来源。

2015年、2016年及2017年，互联网服务分部分别贡献小米总收入的4.9%、9.6%及8.6%。目前小米主要从广告服务及互联网增值服务（主要包括游戏）赚取互联网服务收入。

小米表示，倘我们不能按预期扩大收入来源，则可能继续高度依赖智能手机销售赚取大部分收入。智能手机销量减少或价格下跌、用户喜好转变或智能手机出现严重质量问题可能。

小米营收构成：2017年海外市场贡献收入占比28%

小米称，许多收入来自国际营运。营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米分别有6.1%、13.4%及28.0%的收入来自全球其他地区。

小米表示，由于我们计划于更多新兴市场及地区扩展业务，我们或须因应各项法律规定及市况调整业务模式以适应当地市场。我们的国际营运及扩展活动已经且可能继续导致成本增加，并会面对多项风险，包括竞争加剧、知识产权执行的不确定性、分销物流更加复杂及遵守外国法律法规的复杂程度。

2017年小米手机平均售价881.3元 销量9141万部

招股书称，由于不同价格机型的销量及销售渠道组合等各种因素，过去几年智能手机的平均售价有所波动。2016年至2017年，智能手机分部收入增长65.2%，而2015年至2016年下降9.2%。

小米投资孵化超210家公司 90多家专注智能硬件等

小米向港交所递交招股书，其中显示，截至2018年3月31日，我们投资或孵化超过210家公司，包括90多家专注于发展智能硬件及生活消费产品以加强我们的生态系统的公司。

招股书成称，根据艾瑞咨询基于2017年出货量的统计显示，全球第一的移动电源、空气净化器和电动代步车公司及中国大陆第一的智能穿戴设备公司均是小米投资的公司。

实际早有传言称，小米拟赴港上市，而随着4月30日港交所接纳“同股不同权”等新经济公司上市申请的新市规则生效，已有预测认为小米可能在本周递交上市申请。

同在4月30日，彭博社有报道称，李嘉诚旗下企业长和与小米达成战略合作，长和将于5月3日披露与小米战略联盟的细节。

此外，小米还刚刚经历了新一轮人事调整，CFO周受资获任为公司高级副总裁，联合创始人周光平和黄江吉辞去公司职务。此次调整被视为小米在IPO之前对治理结构的进一步理顺。

而在4月25日，小米创始人雷军做出承诺，今年起小米旗下的手机、物联网及各种生态链产品等硬件业务的综合净利润率不会超过5%，如有超出的部分，将全部返还予用户。

有分析认为，此举是为引导市场将小米定位为互联网公司，而非硬件企业。如此，其估值参考对象更靠近亚马逊等公司，而非苹果。

另据多方消息披露，在香港上市之后，小米将拿出部分股份，在A股发行CDR（中国存托凭证）。

根据香港交易所行政总裁李小加预期，首批同股不同权港股可于6月或7月上市。