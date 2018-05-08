两大巨富齐喷比特币！巴菲特斥为老鼠药 盖茨称愿做空

摘要：上周末股东大会上，巴菲特重申今年1月预测，称加密数字货币不会有好下场。盖茨本周一称，比特币纯粹是博傻理论的那类投资，它和ICO属于更疯狂的投机事物。

盖茨说，曾经有人把比特币作为生日礼物送给他，几年之后他就都抛了。“我完全相信，比特币和ICO属于那种更疯狂的投机性事物。”

美国时间5月7日本周一，比尔·盖茨接受CNBC采访时说，“我同意，如果有简便的方法，我会做空（比特币）。” “作为一类资产，（它）没有产生任何东西，所以你不该指望它会涨。它纯粹是'博傻理论'那一类的投资。”

在盖茨做出这番评价以前，当地时间5月5日上周六的伯克希尔-哈撒韦公司股东大会期间，盖茨的朋友巴菲特及其老搭档芒格就已经毫不留情地抨击比特币为首的加密数字货币。

巴菲特先是在股东大会正式开始前向CNBC主持人Becky Quick表示，比特币可能就像“老鼠药”（rat poison），又在股东大会上回答提问时重申今年1月的预测：“加密数字货币不会有好下场。”

和盖茨一样，巴菲特也认为，加密货币属于“没有生产力的资产” ，这种资产的价值取决于更多的人进场，持有者能以高出买入价的价格卖出。而且他指出，加密货币往往吸引很多“骗子”。

芒格紧接着巴菲特评论之后说：“我可能比你更不喜欢加密货币。在我看来，这就是脑子痴呆（dementia），感觉就像别人在交易粪便（turds），你认定'我不能给人落下了。'”

华尔街见闻此前提到，今年1月10日，除了预言加密货币将以悲剧告终，巴菲特还表示自己永远不会持有任何数字货币。如果可以给所有加密货币都买五年看跌期权，他乐意去做，但他永远不会花分毫做空。

芒格则是在去年11月末表示，比特币“是疯狂的泡沫，也是糟糕的想法，引诱人们以为不通过自身努力就可以获得很大财富。这是地球上最不该考虑的事情，是彻底的精神错乱。”他认为，应该像躲瘟疫一样避免它。

华尔街见闻注意到，也是在巴菲特和芒格向加密货币开炮的上周六，Bitstamp平台的比特币价格一度在股东大会开幕之初升破9900美元，但此后一路下跌，本周一曾跌破9200美元，现处于9300美元左右。

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