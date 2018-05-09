美国恢复“最强制裁” 伊朗对华原油出口或受冲击

伊朗向中国乃至亚洲、欧洲等其他地区的原油出口可能也会受到影响。尽管这一次欧洲并未和美国并肩作战，但美国开启制裁后，原油进口商有可能不得不在伊朗和美国原油之间做出选择。

特朗普周二宣布美国退出伊核协议，并将对伊朗的经济制裁调至“最高级别”。

买家已经开始做第二手准备。路透援引日韩炼油商消息称，他们已经在准备寻找伊朗供应的替代品，来应对潜在的制裁。

路透的报道还提到，中国炼油商认为伊朗原油的进口占比并不大，可以很容易在俄罗斯、沙特阿拉伯、西非和美国找到替代品。

2012年，美欧开启对伊朗的制裁，限制伊朗的原油出口。这令伊朗每天的原油出口量从250万桶锐减至100万桶，主要流向中国、印度、日本和韩国。

伊朗现在的原油日产量约为380万桶，每日出口量为220万桶。美国此次退出伊核协议后，对不同行业给予了90-180天不等的对伊制裁宽限期，石油相关制裁的过渡期为180天。

伊朗原油出口受限对全球原油供给的影响，在半年时间内暂时不会显现。

伊朗原油主要的出口地在亚洲，中国、印度、韩国、日本是最主要的买家。亚洲买家已经赶在制裁启动前，大幅提升自伊进口量。路透的数据显示今年3月，中国自伊朗进口的原油增长16%；普氏能源则称，4月印度自伊朗进口的原油飙升近60%。

不过，自伊朗的原油进口在中国的原油进口中，占比并不大。4月的数据显示，中国4月原油进口约合960万桶/日。以普氏能源预计的数据来看，中国4月自伊朗进口的原油（71.4万桶/日）仅占7.4%。

欧洲方面，由于本次欧洲并未坚定站在美国一边制裁伊朗，所以对伊朗原油出口的影响还有待观察。英国首相May表示，特朗普决定退出伊朗核协议的行径令人感到遗憾。

对于欧洲来说，相对伊拉克、俄罗斯或是沙特阿拉伯，伊朗的原油价格仍然非常具有竞争力。

来源：华尔街见闻