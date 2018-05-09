中美经济数据与A股年季度信息汇总

近期中美经济数据纷纷出炉，A股2017年报与2018一季度报表也已披露完毕。笔者系统梳理后，对数据信息进行了汇总小结。本篇旨在客观梳理经济与市场信息，算不上对中美股市深刻分析。但相信投资者在对本篇客观信息进行消化后，会有一个对市场的大体认知或判断。

从月初公布的经济数据来看，美国ISM制造业与非制造业指数双双回落。制造业指数由59.3回落到57.3，非制造业指数由58.8回落到56.8，制造业与非制造业降幅完全一样。

ISM制造业指数与非制造业指数双双回落，是否意味着美国经济有开始步入窘境的危险呢？显然不能这样理解。从图表可以看出，目前ISM制造业指数与非制造业指数仍处于几十年高位“区域”，意味着美国经济经营扩张情况良好。笔者此前强调过，如果ISM制造业与非制造业指数在60附近持续运行，反而容易促使美国经济运行过热，并进而影响美国经济荣景的延续寿命。笔者认为美联储应该继续秉持升息节奏，并力促美元走强，以防经济运行过热。故笔者认为美国ISM制造业与非制造业指数双双回落，对美国宏观经济运行反而更健康，更有利于其延续经济繁荣的寿命。笔者认为美国ISM制造业与非制造业指数在54-58范围内波动，是非常良性的。

美国4月失业率由3月的4.1%下降为3.9%，为2000年5月以来最佳。良好的就业形势，也反应目前美国经济运行良好。

一季度GDP年率初值由去年的2.9%下跌至2.3%，该数据很好诠释了ISM制造业指数与非制造业指数连续三个月的回软。数据总体于近年常态区间波动。

生产者与消费者物价指数趋稳，尤其生产者物价指数的上行趋势得到了很好遏制，中期暂无通胀之虑。2-3%的物价指数，基本对应着GDP增速，说明美国经济总体运行平稳。

关于美国股市，笔者依然坚持近月观点，在美国宏观经济总体运行平稳前提下，至少2018年美国股市无宏观见顶走熊之虑。但美股总体确实处于历史估值高位风险区，2018年的美股将是动荡的一年。

中国宏观经济总体延续2017年以来的节奏

中国四月制造业指数由3月的51.5回软至51.4。非制造业指数由3月的54.6微升至54.8。非制造业总体运行良好，制造业仍处于企稳挣扎阶段。



就投资、消费、出口三架马车与货币供应量四项指标来看，总体延续2017年以来的节奏。其中，货币供应量与投资增速运行趋势高度一致。货币供应量更似投资增速的“领先指标”。

从货币供应量来看，3月M2由2月的172.91万亿增加至173.99万亿，同比增速由8.8%下滑至8.2%。

3月固定资产投资由2月的4.4626万亿元放大至5.6137万亿元，TTM年化累积为63.867万亿，TTM年化同比增速由2月的5.84%下降为5.66%，再创近年新低。

从消费增速来看，3月社会消费零售总额为2.9194万亿，看似相对1、2月的6.1082万亿总额有所回落，但应该考虑2月春节消费增强因素的影响。TTM年化累积为37.07138万亿，TTM年化同比增速由2月的9.49%下降为9.0%，再创近年新低。

出口增速，3月出口总值由2月的1716.18亿美元小幅增加1741.22亿美元。一季度出口累积5452.66亿美元，统计局给出的一季度同比增速为14.1%，笔者自己计算的数据为12.95%。笔者习惯对数据进行TTM年化处理，更重视TTM年化同比增速，认为这个数据处理更能洞悉出口增速运行趋势，国家统计局没有进行如此数据处理。笔者对三月出口进行TTM年化处理后，得到的TTM年化数据，年化出口由2月的2.3495万亿美元微幅下降至2.3431万亿美元，TTM年化同比增速对应由9.99%下降为8.68%。

数据可以看出，自2016年10月以来，TTM年化出口增速连续回升，但2018年3月，第一次出现2月见顶9.99%后的拐头回落。这与笔者早先分析，中美贸易争端对进出口的影响，可能会在3、4月数据中开始得到体现。很明显，笔者TTM年化处理后的增速，比统计局公布的“出口总值累积增长”更平滑，更能准确反应出口运行趋势。统计局公布的当月增长率，更是不具看点，太“跳跃”。

就GDP季率、年率数据来看，继续平稳运行于6.8%附近。投资与消费增速的下滑，并未进一步拖累GDP，亦或诠释中国经济增长的“质量”在转良。具体数据来看，2017年GDP总值为82.7122万亿，2018年一季度为19.8783万亿。一季度数据公布后的2018年TTM年化GDP总值为84.5222万亿。从近年一季度GDP数据年化处理，与最终公布的年末年内GDP总值来看，会有4-6万亿的误差。也就是说，2018年GDP最终的实际总量，极可能会在89/91万亿左右。

A股市场信息梳理

2017年A股年报信息

整个沪A公司总利润为26220.0556亿，但扣除归属H、B股的利润6159.5281亿元，归属A股部分的净利润总额为20060.5275亿元，A股占比总股本利润的76.5083%。净利润同比增幅为20.83%。

整个深A公司总利润为7426.9557，扣除BH股占比的211.1626亿元后，归属深A股的利润为7215.7931亿元,A股占比总股本利润的97.157%，净利润同比增长27.9%。

沪深A上市公司总计净利润为33647.0113亿元，其中归属H、B股利润为6370.6907亿元，扣除后归属A股的净利润为27276.3206亿元，A股占比总股本利润的81.066%，净利润同比增长22.6244%。

主要板块数据信息

整个上证A50公司总利润为16129.16261亿，扣除归属H股的利润2946.188292亿元，归属A股部分的净利润总额为13182.97432亿元，A股占比总股本利润的81.73%。净利润同比增幅为15.61%。

整个深圳主板公司总利润为3693.3104亿元，但扣除归属H、B股的利润193.7905亿元，归属A股部分的净利润总额为3499.5199亿元，A股占比总股本利润的94.7529%。净利润同比增幅为40.89%。

中小板总计为2863.0685亿元，其中归属H、B股利润为17.3721亿元。扣除后归属A股的净利润为2845.6964亿元，A股占比总股本利润的99.3632%，净利润同比增长28.69%（未扣除新上市股票的净利润增量）。

创业板净利润总计870.5768亿元，同比增长-8.03%。创业板利润的负增长主要受乐视网业绩影响，2017年乐视网净利润为亏损138.78亿元，2016年为盈利5.547592亿元。如果剔除乐视网2016、2017年业绩影响，整个创业板为净利同比为增长7.28%。

上述数据总体可以看出，2017年净利润相对于2016年增长率排名，从高到低依次为：深主板增长40.89%，中小板增长28.69%，深A增长27.90%，整个沪深A股增长22.62%，沪A增长20.83%，上证A50增长15.61%，创业板增长-8.03%（扣除乐视网影响后，也仅增长7.28%）。

从各板块经营情况来看，深主板经营最好，创业板经营最差，这说明对创业板新股上市的门槛把控，还有提升空间。整个创业板的业绩规模太小，870亿的业绩规模低于A股工（2860亿）、农（2423亿）、中（1930亿）、建（1724亿）四大商业银行，和中国平安（891亿）。但最新5.27万亿的总市值，却是工商银行的三倍还多，同样说明创业板监管与治理任重道远。整个A50板块归属A股的净利润部分为16129.16261亿元，占比沪A净利润的65.72%，占比整个A股净利润的48.33%，真可谓中国股市半壁江山！

此外，整个深A经营情况明显好于整个沪A，净利润增长超沪A过5个百分点。但就2017年的市场运行环境来看，又让我对中国股市的运行机制产生怀疑了。目前市场最好的系统估值，非市盈率莫属。从2015年股灾后的深A指数、上证A50指数K线图表，以及对应的板块市盈率走势来看：

上述对比是最能反应2016/2017年A股市场运行机制的对比。虽整个深A（2017年相对于2016年增长27.9%；2016年相对于2015年增长28.72%）经营情况好于沪A，更远好于上证A50板块（2017年相对于2016年增长15.61%；2016年相对于2015年增长-5.69%）。但对应的股市表现，却完全相反：深A良好的经营情况与节节下滑的深圳股市，使得深A市盈率快速回落，不仅挤干了水分，还挤出了鲜血。但看上证A50，较差的经营情况与节节上涨的A50股指，使得A50市盈率在2018年初刷新了近年新高。且突破2015年市盈率新高，就只有2018年2月5日那一天，因A50中的“垃圾股”也开始全面发威了。笔者当时极其肯定地向投资者揭示了A50板块可能诱发市场调整的巨大风险，关注笔者公众号的朋友，及时得到了提醒资讯。

为何2016/2017年深A与上证A50运行如此分化呢？不少大咖所谓的“价值投资”，笔者不尽赞同。上述市盈率变化趋势哪有啥价值投资的市场运行逻辑与价值投资运行机制？只不过是选对了“站队”而已。这个板块，是2015年股灾国家队救市的屯兵板块，就这么简单。2017末/2018年初，2015年的救市资金功成身退。

四月博鳌亚洲论坛会上，央行传来重磅消息：商业银行存款利率上限行业自律约定即将放开！商业银行存款利率上限放开意味着什么？目前，商业银行存款利率决定于两个因素，一是央行给定的基准利率；二是基准利率基础上，允许各家银行在一定区间内浮动，浮动多少，则取决于上述银行业“自律机制机构”给出的空间。而央行放开利率基准管制，让利率市场化后，银行间大体的存贷利率同盟即告瓦解，银行间抢夺客户资源的竞争加剧，必然会使贷款成本更低，存款利率会更高。中国有4千多家银行，在有限的客户下，哪里存款收益高，哪里就能吸储；哪里贷款成本低，哪里就能获得更多优质客户。

我国银行约80%净收益为存贷利差，长期以来，银行存贷利差一直受国家基准存贷利率制度保护，享受着丰厚的制度红利。如今，银行制度红利将越来越薄，且躺着赚钱形成的僵化经营模式，未必很快能形成高质量的经营模式转变。在这样的背景下，还有不少大咖鼓吹大金融板块的价值投资远景。如果这些制度提前于2016年释放并逐步实施，上证A50还会有2016/2017年的上佳表现吗？就此层面可见，笔者更喜欢公平、公正、合理有效的黄金市场。我们应对运动员兼裁判，甚至兼游戏制定者的市场保持敬畏。就中、长期而言，在此金融体制改革大背景下，大金融中长期走向会有很大不确定性，尤其在2016/2017年大幅上涨之后。就总体市场估值结构演变来看，深A无疑更具相对安全边际，中期A50板块可能会成为制约整个A股市场的不利因素。

2018年一季度A股季报信息

一季度整个沪A公司总利润为7427.8253亿，但扣除归属H、B股的利润1718.0483亿元，归属A股部分的净利润总额为5709.777亿元，A股占比总股本利润的76.87%。净利润同比增幅为15.34%。

一季度深市总计1844.4735亿元，扣除B、H股占比的40.0839亿元后，归属深A股的利润为1804.3896亿元,A股占比总股本利润的97.83%，净利润同比增长31.20%。

一季度沪深A上市公司总计净利润为9272.2988亿元，其中归属H、B股利润为1758.1322亿元，扣除后归属A股的净利润为7514.1666亿元，A股占比总股本利润的81.039%，净利润同比增长18.79%。

主要板块数据信息

一季度整个上证A50公司总利润为4670.008亿，但扣除归属H股的利润851.2978394亿元，归属A股部分的净利润总额为3818.7102亿元，A股占比总股本利润的81.77%。净利润同比增幅为14.93%。

一季度整个深主板公司总利润为939.1441亿元，但扣除归属H、B股的利润39.2347亿元，归属A股部分的净利润总额为899.9094亿元，A股占比总股本利润的95.8313%。净利润同比增幅为34.58%。

一季度中小板总计为654.8294亿元，其中归属H、B股利润为0.8492亿元。扣除后归属A股的净利润为653.9802亿元，A股占比总股本利润的99.87%，净利润同比增长24.26%

一季度创业板净利润总计250.5亿元，同比增长38.91%。

从各板块一季度净利润同比增速来看，创业板“补涨”，深主板、深A依然持续“强劲”。

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