中国4月CPI重回1时代 同比1.8%低于预期

4月CPI同比涨幅回落，统计局解读认为，猪肉价格同比下降16.1%，影响CPI下降约0.43个百分点。

分项来看，城市上涨1.8%，农村上涨1.7%；食品价格上涨0.7%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨1.3%，服务价格上涨2.6%。

食品烟酒价格同比上涨1.1%，影响CPI上涨约0.32个百分点。其中，畜肉类价格下降8.8%，影响CPI下降约0.41个百分点，猪肉价格跌幅较大；鲜菜价格上涨8.2%；蛋类价格上涨14.9%；鲜果价格上涨4.2%；水产品价格上涨2.8%。

非食品价格上涨2.1%，影响CPI上涨约1.67个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.2%，教育服务类价格上涨2.7%，居住类价格上涨2.2%。

值得注意的是，交通和通信类价格同比上涨1.1%，远超前值0.3%。其中，交通工具用燃料上涨8.7%，前值为4.3%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读中称，据测算，在4月份1.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.5个百分点。

此前，21世纪经济报道曾报道称，截至2018年4月20日，22个省市平均的生猪价格和猪粮价比都跌至2015年以来的新低。农业农村部全国500个县集贸市场定点监测数据显示，自今年1月份第3周起，全国生猪价格持续下跌，至5月份第1周，全国生猪价格已由15.37元/公斤跌至10.59元/公斤，3个月累计跌幅达31.1%。

“海清FICC频道”全球首席经济学家邓海清曾在报告中提出，在猪粮比仍明显高于盈亏平衡点的情况下，2018年猪肉价格仍然存在下行压力。

针对4月CPI数据，邓海清预测，2018年全年CPI同比中枢2%，2018年高通胀纯属杞人忧天，不存在通胀压力导致央行货币政策收紧的可能性。

国债

4月CPI数据公布后，五年期国债期货主力合约TF1806一度上涨0.06%，随后一度转跌，现涨0.025%；十年期国债期货主力合约T1806一度上涨0.1%，涨幅现收窄至0.05%。

近来，国债收益率出现明显反弹，而美国周三宣布退出伊核协议后，美债收益率和油价也齐齐上涨。

10年期美债收益率上涨4个基点，至3.01%。而两年期美债收益率上涨2个基点，至2.53%。

WTI 6月原油期货收报涨2.08美元，涨幅3.01%，报71.14美元/桶。布伦特7月原油期货收报涨2.36美元，涨幅3.15%，报77.21美元/桶。

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