特朗普撕毁伊核协议后 原油市场还被哪些因素左右？

特朗普宣布决定后，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗将暂时留在伊朗核协议中，并将于协议其它各方进行磋商。

随后，法国总统府5月9日发布新闻公报说，法国总统马克龙和鲁哈尼当天通电话，就共同努力以继续落实伊核协议和保持地区稳定达成一致。

据MarketWatch援引Capital Economics经济学家Thomas Pugh表示，未来的市场走向将取决于伊朗是否继续留在协议中以及美国进一步制裁的力度。但他预计这对原油供应的影响相对较小，对2018年底的布伦特油价预期仍维持65美元/桶不变。

欧亚集团分析师在报告中表示，“伊朗核项目很有可能回温，但是以一种'适度的方式'，以避免与欧洲关系破裂。同时，伊朗也很有可能推动中东局势加剧紧张，以对抗美国、以色列和沙特。一个愤怒的伊朗在中东地区是没有什么束缚的，这可能导致原油市场波动性进一步增加，不仅仅是上行压力会持续，而是激升急涨会更普遍。”

沙特承诺出手

沙特能源大臣昨日表示，美国决定退出伊朗核协议之后，出于对产油国和石油消费国利益的考虑，沙特将履行维持原油市场稳定性的承诺。

沙特同时也表示，不认为美国制裁会对今年第三、四季度的石油市场造成任何实质性冲击，沙特有足够多的石油产能来维护原油市场稳定，但不会单方面采取行动来应对任何可能供应短缺情况。

OPEC如何反应

今年6月22日OPEC成员国将在维也纳举行的会议，目前市场仍普遍预计，OPEC仍将决定延续减产协议，至少延长到今年年底。

不过，华尔街见闻此前文章提及，在美国撕毁伊核协议后，有观察人士预计，下月OPEC会议上，沙特应该会对伊朗摆出强硬态度，伊朗也不会示弱，至少在表面上会摆出“剑拔弩张”的态势。

标普全球普氏能源资讯的欧洲、中东和非洲地区能源内容主管Andy Critchlow向CNBC表示，难以相信下次OPEC会议不会有一些“小动作”：“现在签署一个沙特带头、俄罗斯参与的延长减产协议真的符合伊朗的利益吗？当然，高油价符合沙特的利益，但伊朗人可能觉得'现在我们要打持久战'，在这里要拿出强硬态度。”

其它协议国如何应对

对于欧洲各国来讲，特朗普此次退出伊核协议未免显得有些一意孤行。英国首相、法国总统等领导人此前都相继与特朗普沟通，劝说其不要退出协议，但结果令人失望。

近两日来自欧洲国家各领导人的表态也均以“失望”、“遗憾”为主旋律。

Thomas Pugh表示，欧洲是否会重新开始对伊朗实施制裁，是一个决定伊朗出口原油前景的重要因素，这一点在上一次制裁中就有所体现。不过只要伊朗还遵守协议，预计欧盟也不会轻易采取任何行动。

印度工业信贷投资银行（ICICI Bank）经济学家Ashray Ohri则表示，如果假设欧洲像上次那样支持美国制裁，预计伊朗原油出口量每天会下降60-70万桶，但中期内这对市场的冲击力度都有限。伊朗也会重新安排其原油出口结构，中国和印度有可能吸收每天20万桶的量。

值得注意的是，过去几年内，伊朗原油出口结构已经悄然改变了。

回顾上一次（2012年）美国制裁伊朗时，伊朗每天石油输出量下滑约100万桶，油价在此后一段时间内涨幅达到15%。制裁解除后，伊朗石油出口复苏，在2017年回到了近230万桶/天的制裁前水平。

然而，Ashray Ohri指出，即使数据上看已经恢复如初，但这期间伊朗原油出口的客户基础已经悄然改变--制裁期间欧洲、日本、韩国等与伊朗的原油贸易量大幅减少，制裁解除后仅仅有微幅回升，而更多的增量来自中国和印度。

（图片来自ICICI Bank）

目前原油市场处于高度紧张状态，油价周三暴涨3%之后，周四继续攀升，布伦特油价一度触及77.97美元/桶，极度逼近78美元关口；WTI油价亦攀升最高至71.88美元/桶。

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