24小时三记暴击！比特币价格一日蒸发近10%

摘要：短短一天多时间，比特币遭遇三重利空消息，价格跌破9000美元，创3周新低。
过去一天多时间里，对比特币来说，可一点都不美丽。
接连而来的三记重击，让比特币24小时内暴跌近10%，创3周以来新低，现报8546.80美元。
第一重暴击，来自曾是全球最大比特币交易所但目前已破产的Mt. Gox。它的看管人昨天又大规模出货了，据Mt.Gox的冷钱包监控网站显示，Mt.Gox钱包中还剩余大概13.8万枚比特币。消息传出，比特币价格应声下跌。
第二重暴击，来自英伟达。5月11日，英伟达发布2018财年第一季度财报显示，与挖矿相关业务收入强于预期，达到2.89亿美元。
但是，英伟达CFO Colette Kress 表示，公司预计二季度该业务相关收入下降65%，到1亿美元左右。这引发了抛售加密货币的第二重压力。
第三重暴击，来自韩国政府。据彭博社11日报道，据首尔南区检察官办公室一位匿名官员的说法，韩国检察官周四、周五突击搜查全球最大加密货币交易所之一Upbit的办公室。据悉，Upbit涉嫌转移顾客账号资金到公司账号。
交易所今天发布公告向客户表示，“Upbit目前正在接受检察官的调查，并正在进行合作”，交易和提款等服务是安全的。
Upbit过去24小时掌管着价值大约16亿美元的比特币，是韩国第一大、世界第四大的比特币交易所。
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