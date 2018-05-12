24小时三记暴击！比特币价格一日蒸发近10%

第一重暴击，来自曾是全球最大比特币交易所但目前已破产的Mt. Gox。它的看管人昨天又大规模出货了，据Mt.Gox的冷钱包监控网站显示，Mt.Gox钱包中还剩余大概13.8万枚比特币。消息传出，比特币价格应声下跌。

接连而来的三记重击，让比特币24小时内暴跌近10%，创3周以来新低，现报8546.80美元。

过去一天多时间里，对比特币来说，可一点都不美丽。

但是，英伟达CFO Colette Kress 表示，公司预计二季度该业务相关收入下降65%，到1亿美元左右。这引发了抛售加密货币的第二重压力。

第三重暴击，来自韩国政府。据彭博社11日报道，据首尔南区检察官办公室一位匿名官员的说法，韩国检察官周四、周五突击搜查全球最大加密货币交易所之一Upbit的办公室。据悉，Upbit涉嫌转移顾客账号资金到公司账号。

交易所今天发布公告向客户表示，“Upbit目前正在接受检察官的调查，并正在进行合作”，交易和提款等服务是安全的。

Upbit过去24小时掌管着价值大约16亿美元的比特币，是韩国第一大、世界第四大的比特币交易所。

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