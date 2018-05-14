中兴危机现转机 5G板块大涨 富士康板块高开高走

摘要：A股两市高开，随后冲高回落，有色钴、次新股逆势飘红。5G板块早盘大涨1.38%。中富通开盘一字板，天邑股份、神宇股份涨停。消息面上，此前特朗普推特称，正帮助中兴通讯快速恢复其业务。
5月14日周一，A股两市高开，随后冲高回落，有色钴、次新股逆势飘红。
截至早间收盘，沪指收报3181.87点，涨0.55%，成交1012亿；深成指收报10698.05点，涨0.60%，成交额1363亿；创业板早盘收报1835.43点，涨0.04%，成交额464亿。
5G板块早盘大涨1.38%。中富通开盘一字板，天邑股份、神宇股份涨停，春兴精工、移为通信、信维通信、风华高科均涨超6%。消息面上，此前特朗普推特称，正帮助中兴通讯快速恢复其业务。
富士康概念板块高开高走，安彩高科、科创新源、昊志机电陆续涨停，广信材料、领益智造均涨超5%。
上周五，富士康IPO获证监会批准。富士康今日发布招股说明书，IPO拟发行约19.7亿股，占总股本10%，拟募资273亿元未变，大面积锁股减冲击，股票简称“工业富联”。
上午11时左右，上证50涨1.1%，成分股全线拉升，龙头南方航空大涨3.5%，招商银行涨3%，中国太保、贵州茅台、洛阳钼业、中国平安均涨超2%。
跌幅榜上，据选股宝主题库，燃料乙醇板块领跌，龙头中粮生化下跌9.82%，ST龙力跌5.10%。海南板块下跌2.33%，电子发票板块下跌2.16%。
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