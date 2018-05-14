中兴危机现转机 5G板块大涨 富士康板块高开高走

跌幅榜上，据选股宝主题库，燃料乙醇板块领跌，龙头中粮生化下跌9.82%，ST龙力跌5.10%。海南板块下跌2.33%，电子发票板块下跌2.16%。

摘要：A股两市高开，随后冲高回落，有色钴、次新股逆势飘红。5G板块早盘大涨1.38%。中富通开盘一字板，天邑股份、神宇股份涨停。消息面上，此前特朗普推特称，正帮助中兴通讯快速恢复其业务。

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