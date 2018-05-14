A股机会风险一图点睛诠释

股市亦然，美股总体处于估值高位，中美贸易争端，成为不少市场分析报告的分析要点。特朗普总统北京时间13日夜晚突然发推特说：中国国家主席习近平和我正在一同努力为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。中国（指中兴）有太多的工作岗位流失，我已告知商务部要完成这项工作。这则消息直接在周一通信概念股上得到体现。

笔者历来对消息面反应“迟钝”，也不太关注消息面对市场形成的影响，只重视客观数据分析，让数据说话。在黄金商品外汇市场，笔者重视对冲基金历史持仓与运作轨迹梳理，重视美国宏观经济数据梳理，以判断各市场所处的大体宏观阶段。在A股市场，笔者重视中国宏观经济数据梳理，以为A股市场所处环境大体定调。重视A股市场自身系统性机会梳理，以为A股市场中期机会、风险进行量化定调。

当前A股市场系统性机会与风险，只需一副图表便足以说明：

2018年一季度报表后，整个沪深A股，扣除金融板块（那些在2016/2017年表现上佳的银行、保险等）后的总体市盈率，已最低下探23.78，无限接近2014年的22.73最低位置。

还有一个不为人知的数据处理信息显示：上海A股市场，扣除A50影响后的市盈率，在5月4日当周已下行至19.99。如果笔者计算没有失误，这是沪A扣除A50后市盈率的“历史新低”。此前沪A扣除A50后市盈率的历史新低为2014年6月30日的20.28。若不扣除A50影响，沪A市盈率历史低位为2014年5月30日的9.77。5月4日沪A市盈率为15.08。

相信数据的力量，远比消息面更能洞悉市场本质。

威尔鑫杨易君公众号：yangyijun1616 名称 杨易君