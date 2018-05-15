234只个股“入摩” A股三大指数午后上涨

摘要：截至目前，创业板涨1%，深成指涨0.3%，沪指微涨0.1%。次新股、食品加工、啤酒涨幅居前。今日早间，MSCI将234只A股纳入MSCI全球市场指数，创业板上市公司无一入围。
5月15日周二，A股三大指数开盘涨跌不一，冲高回落。午后，三大股指走高。
截至目前，创业板涨1%，深成指涨0.3%，沪指微涨0.1%。次新股、食品加工、啤酒涨幅居前。
今日早间，MSCI将234只A股纳入MSCI全球市场指数，在首批名单中，创业板上市公司无一入围。
特斯拉概念股开盘走强，天汽模、保隆科技、文灿股份涨停，旭升股份涨7.06%。昨日消息，特斯拉中国获营业执照，已在上海动工建厂，意图先开工，然后等外资在华设立汽车公司的股权比例放开再调整。
午后，抖音概念股出现异动，龙头日出东方直线封板，中国出版、网达软件、中广天择小幅跟涨。
食品加工制造板块午后领涨，上涨3.15%。湖南盐业、盐津铺子、广州酒家涨停。千禾味业、双塔食品、海欣食品、惠发股份、恒顺醋业涨超5%。
啤酒概念股上涨2.65%，珠江啤酒涨5.6%，乐惠国际涨4.67%，重庆啤酒涨3.35%。
债市方面，国债期货盘初跳水，10年期债主力合约T1806跌0.35%，5年期债主力合约TF1806跌0.25%。截至目前，跌幅双双收窄，T1806跌0.1%，报94.035；TF1806跌0.08%，报97.700。
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