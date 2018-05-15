234只个股“入摩” A股三大指数午后上涨

摘要：截至目前，创业板涨1%，深成指涨0.3%，沪指微涨0.1%。次新股、食品加工、啤酒涨幅居前。今日早间，MSCI将234只A股纳入MSCI全球市场指数，创业板上市公司无一入围。

5月15日周二，A股三大指数开盘涨跌不一，冲高回落。午后，三大股指走高。

截至目前，创业板涨1%，深成指涨0.3%，沪指微涨0.1%。次新股、食品加工、啤酒涨幅居前。

今日早间，MSCI将234只A股纳入MSCI全球市场指数，在首批名单中，创业板上市公司无一入围。

特斯拉概念股开盘走强，天汽模、保隆科技、文灿股份涨停，旭升股份涨7.06%。昨日消息，特斯拉中国获营业执照，已在上海动工建厂，意图先开工，然后等外资在华设立汽车公司的股权比例放开再调整。