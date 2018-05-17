不堪美国制裁施压 欧洲巨头开始撤出伊朗

摘要：为了美国业务和金融体系，大型欧洲公司不得不牺牲伊朗。道达尔决定撤出在伊朗的天然气项目，马士基和全球最大油轮运营商Torm已经不接伊朗的新订单，巴斯夫子公司和伊朗石油公司的合作也要泡汤。

道达尔在周三的公告中提到，道达尔必须在2018年11月4日之前撤出所有南帕尔斯气田项目的相关业务，除非能在法国和欧洲当局的帮助下获得美国的特别豁免。

5月16日周三，法国石油巨头道达尔发布公告称，受到美国恢复对伊朗制裁的影响，道达尔无法继续在伊朗的南帕尔斯气田项目。

同样地，航运巨头马士基、全球最大的油轮运营商Torm，已经不再接下来自伊朗的新订单。马士基在电邮声明中称，将履行5月8日以前的订单，并确保在11月4日前，依照美国制裁的要求交割清楚。

11月4日是美国财政部设定对石油、港口、金融机构、能源等行业的180日过渡期的截止日。

德国能源公司Wintershal也无法继续与伊朗的石油合作。去年，Wintershall与伊朗石油公司签署了一份谅解备忘录，讨论未来合作的可能，但Wintershall的母公司巴斯夫，在美国的化工业务规模庞大。

道达尔在公告中提到，公司无法承受再次制裁的风险。公告中提到，美国的银行参与了道达尔超过90%的金融活动，美国股东占道达尔超过30%的股权，道达尔在美国的资产相当于超过100亿美元的资金规模。

荷兰皇家壳牌公司也在2016年签署了一份临时协议，在伊朗南部的三个油气田进行开发研究。不过，壳牌与伊朗的合作不及道达尔那样深入，壳牌没有开设在伊办事处，公司周三称，仍在评估美国退出伊核协议的影响。

华尔街见闻此前提到，美国退出伊朗核协议后，中国可能受益于此的观点纷纷不绝。道达尔决定退出伊朗的SP11项目，更是为中国的石油公司提供潜在的发展机会。

2017年7月，7月3日，道达尔率三方财团（道达尔持股50.1%、中石油持股30%、伊朗PETROPARS持股19.9%），与伊朗政府签订了合作开发世界最大天然气田南帕尔斯天然气田11期项目（SP11）的合同。如果道达尔退出，南帕尔斯气田项目将只剩下中石油这一外资公司。

而且，相比于严重依赖美国市场及金融体系的欧洲公司来说，中国甚至亚洲其他国家，对美方的依赖相对较少。美国制裁伊朗，最大的输家可能是伊朗和欧洲，而中俄两国却可能由此获利。

在2012-2016年间欧美对伊制裁的过程中，伊朗原油主要的出口对象就是亚洲--主要流向中国、印度、日本和韩国。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑陶旖洁。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*