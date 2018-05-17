虽黄金金融属性十足，与整个商品市场运行节奏未必同步，然它毕竟还是商品市场中的一员。整个商品市场运行氛围，对黄金市场分析，有一定参考价值。商品市场总体向好，黄金市场再差也容易见底；商品市场后市堪忧，黄金市场也难独立向上突破。

整个商品市场运行最重要的影响因素，无疑是全球宏观经济走向与预期。全球良好宏观经济运行环境，对整个商品市场形成利好支撑。当前以美国为代表的全球宏观经济，总体运行在向好轨道上。

除了宏观经济，美元指数是影响商品市场最直接的重要因素。当然，整个商品市场中，各商品属性不一。原油、黄金对地缘政治因素敏感，黄金还对金融动荡等相对敏感。即便在宏观经济总体向好氛围中，商品市场也存在投机运行过度或不足的情况。这很难进行具体量化，但通过美元指数与商品指数的关联比较，我们能够感知商品市场大体处在一个什么样的运行阶段。如近年商品指数与美元指数对比图示：

自2014年下半年，美元宏观牛市正式开启以来，商品与美元指数的运行，总体呈负相关。如何解读各阶段美元指数对商品市场的影响呢？

图中A区为中期强势美元，对应着商品市场的中期下跌。

B区美元指数虽未在进一步走强，但总体营造的中期强势氛围却令商品市场继续下跌。商品市场在此阶段的下跌，更多是一种对美元将延续宏观牛市情绪预期的结果。然实际上，美元并未延续宏观牛市。两相对比，B区对应的商品指数，相对于美元指数明显“超跌”了。当然，这种超跌不仅是对美元走强的预期，也是对全球宏观经济可能迎来新一轮“经济危机”的预期。

C区，美元虽中期偏强，但并未出现新一轮强势上涨特征。在B阶段超跌的商品指数，迎来超跌反弹，无视美元走强。

D区，商品指数的进一步上涨，源于美元中期大幅下跌。但总体而言，D区商品指数，相对于美元的中期大幅走弱，有些“滞涨”。

D区之后，我们不得不思考这样一个问题：D区商品市场已相对美元指数“滞涨”了，一旦美元中期转强，商品市场进入中期调整是合理的预期。然全球宏观经济总体运行在向好轨道上，对商品市场有支持，商品市场的中期调整就不会没有底线。如果商品市场总体转而调整，黄金市场在没有经历中期超跌前，难以独立走强。

思考这个问题的关键是，你确定中期美元会走强吗？是的，我们对中美元的走强非常肯定。

再从商品指数自身宏观技术运行环境来看，如美元、商品指数对比月K线，以及商品指数月线KD指标图示：

2015年底，商品指数在月K线年线位置受到支撑，对应KD指标触及20下方的超卖区，并反复确认后转强。此后至今，伴随商品指数超过两年的不断走强，月线KD指标从超卖进入超买区。且在2018年初，在超买区出现“顶背离”确认信号。这个信号出现后，中期商品市场很难进一步走强，且我们对中期美元走强又如此肯定。

在整个商品市场中，近阶段原油的走强显得“特立独行”。这使得原油周K线与商品指数周K线的背离非常明显。我们认为在商品指数总体有调整意愿的大前提下，无论原油，还是黄金，都难维持强势。金价已经击穿1300美元破位下行，周二NYMEX原油期货价格虽继续创出近三年新高，但阶段性继续看多原油，真非常危险啊！如2007年至今的NYMEX原油期货价格日K线，以及对应的未平仓合约市值，对冲基金多空双向总持仓、净持仓市值变化图示：

图中可以看出A、B、C、D、E对应各点位置，整个NYMEX原油期货未平仓合约市值、对冲基金多空双向总持仓市值达到中期或阶段峰值后，必然引发油价大幅调整的情况。尤其D、E点对比更有意思：对冲基金在E点投入了比D点规模更大的做多能量，但并未收到理应的油价上涨效果，结果形成油价K线与对冲基金做多能量的“顶背离”，迎来一轮超级大熊市。

但看当前NYMEX原油期货市场，自2016年初以来，整个能量流入趋势、幅度，与2008年油价下跌至32.20美元后的情况很相似。也即当前油价，至少可能面临类似B点附近的调整压力。截至上周二，NYMEX原油期货未平仓合约市值为3724亿美元，乃历史第三高位。鉴于此后至本周初油价继续上行，该市值至少已成为历史第二高位。再看对冲基金多空双向总持仓、净持仓市值，都已无限接近“历史纪录”高位。在这种资金分布背景下，继续看多、做多原油，岂不如“火中取栗”啊！

此外，还有一个在笔者看来更加危险的“见顶信号”：近几周油价涨势很猛，但对冲基金不再加仓了，反而在逢高减持。看看对比图表吧，油价虽不断走高，但对冲基金净持仓市值仅趋平运行，而整个未平仓合约市值却在猛增。对冲基金都不再于油价上涨中继续做多，你还去当“接盘侠”吗！

黄金领先指标提前预知金价将破位下行

最近几周，黄金领先指标在强化我们继续做空、加重做空黄金的决定上，体现出极好参考价值。

上图有关黄金领先指标对黄金市场的前瞻逻辑指导意义，详见笔者3月30日《从黄金领先指标看黄金市场前景》中的分析。而在4月13日收盘后，黄金领先指标就给出了我们可以做空黄金的提示信号，下面信号提示图表分析，来自于笔者4月15日给客户的专项报告：

图中A点对应的那一周，此前黄金领先指标一直维持强势，然金价却逆领先指标而总体回软，A点当周算是金价相对于领先指标的“补涨”。此后两周，领先指标回软，金价对应回落。而上周（4月13日当周），领先指标继续回软（不排除中期见顶），然金价却逆领先指标冲高，并留下明显周长上影线。毫无疑问，上周金价逆领先指标的强势，乃受叙利亚局势影响明显。然此后，金价与领先指标必将趋于同步运行。也就是说，上周金价相对于领先指标的上涨，并不可靠。这与我们关于英法美对叙利亚的制裁，开始即可能意味着结束的判断相符。周末（4月15日）英法美对叙利亚的武力制裁，有可能在周一亚洲盘面的黄金市场得到反应。如果周一亚洲盘面金价大幅跳升，我们建议所有客户增持空头。

此后黄金市场运行，一如黄金领先指标指引。黄金领先指标继续下跌，金价追随领先指标下跌。甚至在上周对应的C点位置，领先指标继续下跌，但金价相对于领先指标再见下跌抵抗。再综合其它市场信号分析，我们认为本周金价极可能追随领先指标加速补跌，故建议空仓客户周一早间在1320美元上方即可以较重仓位直接做空。

近期黄金很抗跌，破位补跌成必然

这是我们最近一期客户周评分析的核心内容。在美元已明显开启中期走强步调的前提下，或是基于原油强势，或是基于地缘政治危机的些许提振，金价相对于美元的走强，总体抗跌。如国际现货金价、美元指数日K线，以及剔除美元指数影响的“类欧元”金价图示：

我们认为阶段性金价虽然偏弱运行，但并未对美元走强做出合理反应。虽近日国际现货金价创出了几个月来新低，但剔除美元指数影响的类欧元金价却反而走强，并在上周创出了近半年新高。彰显国际金价相对于美元走强而体现出明显抗跌意蕴，也即未对美元的走强，做出合理反应。基本合理反应，应该是类欧元金价略向下运行，因金价市场波动属性比美元指数更为活跃。也即国际现货金价相对于美元的走强，下跌不足。

关于阶段性或中期美元，我们认为必将进一步延续强势。美国宏观经济基本面、美元本身宏观技术面，都显出美元必将走强的信号。这意味着，后市金价必将还会受到美元走强的考验。近阶段，虽金价相对于美元明显抗跌，但伴随美元继续走强，金价会不会产生破位加速下行的补跌呢？甚至把近阶段相对于美元不足的跌幅，都补跌回来呢？并非没有这种可能。

近阶段黄金市场相对于美元走强的下跌不足，很大程度上有地缘政治因素影响，美国退出伊朗核协议，让原油市场受到最直接提振，黄金市场则受到些难以察觉的间接提振。

上周对冲基金在COMEX期金市场基本多空等量减持，体现出较强谨慎意愿。虽黄金本身没有给出很明显阶段性启示信号，但商品市场、黄金领先指标、美元指数运行的间接共振指导信号极强。

对美元中期必将走强的技术与资金层面判断

笔者一直秉承美国宏观经济是美元宏观强弱的支持，关于美国宏观经济运行情况，笔者在平常文章中多有分析。本篇主要从美元指数宏观技术面，以及对冲基金在美元期货市场中的资金分布特征，来分析美元必将中期走强。如美元月K线以及对应的KD指标图示：

这幅图表是2018年2月定格以来，我们每周都要求客户强化“复习”理解的分析图表，故未改动。

美元指数自2001年见顶121.01之后，笔者给出了宏观下行A、B、C三浪，以及上行五浪的一个完整八浪结构，这是笔者近年一直坚持的美元宏观波浪运行结构。

笔者以为美元大四浪历时神秘的13个月时间周期后，已回调到位。88.25点应该就是美元大四浪调整的绝对底部，它刚好位于大三浪二分位置，理论位为88.26点，实际见到的是88.25点，极其精确。

250月、60月线在当前胶合，构成极强支撑。此外，2009年的89.62点，2010年的88.71点，也构成美元回调的宏观形态支撑。

如若此后确有大五浪，我们应该见到美元再创数年新高，甚至突破110点。然就中期而言，96点附近是极其重要的阻力位，这应该是4、5、6月至少的反弹目标。

就美元月线KD指标来看，近20年，KD指标双双下行至20下方超跌区后，K值反弹触及或上穿D值的情况，总计7次。K1、K2位置，即便处于宏观熊市途中，也产生了3-4个月的反弹；而K3位置的反弹只有一个月；K4、K5、K6都构成中期大底。当前的K7位置呢？如果还有大五浪，它应该会像K4、K5、K6一样。即便反弹3-4个月至96点附近，也应该像K1、K2位置一样。最次，像K3一样反弹一个月，也意味着4月美元应该看多。

再如对冲基金在美元外汇期货市场、美元指数期货市场中的持仓分布与基金行为，以及美元指数综合技术指标图示：

首先从对冲基金行为来看，于2017年中即下行触及“冰点”区，彰显对冲基金做空美元的情绪与能量释放极其充分。后市美元一旦转强，整个资金流向发生逆转，基金行为必将向“沸点区”演进。然就目前情况来，基金行为脱离冰点区不远，距离沸点区还有很大差距，这意味着美元上涨的时间周期远未到位。

再就对冲基金在美元外汇期货市场、美元指数期货中“除权后”净持仓市值变化来看。对冲基金做空美元的净能量纪录是2007年创下的，除权后（将各外汇币种相对于其在美元指数中的权重，对净能量变化进行除权）的净能量是净空122.68亿美元。而本轮做空美元的除权后净能量已高达139.91亿美元，创出了做空美元的历史新纪录。如果不除权，则是净空236.4286亿美元。

至少从对冲基金的持仓能量分布来看，美元在2018年初惯性下跌后，真是跌得“透极了”。更有意思的是，在四月上中旬的连续两周中，在对冲基金做空美元的净能量大幅创历史新高纪录的前提下，美元不再下跌了，进而形成了底部意义十足的美元能量形态“底背离”。试想，美元中期下跌如此透彻，宏观技术支撑如此强劲，对冲基金极尽做空美元之能量，然遭遇“形态能量底背离”，中期美元岂能不上涨！中期美元上涨，黄金、商品市场岂能维持强势。

就目前而言，讨论笔者宏观技术分析中的美元“大五浪”似乎太早，但美元中期强势无疑将非常肯定，这将为黄金市场的操作，提供很好的阶段与中期定调。然即便美元指数真迎来上行大五浪至110点上方，黄金也未必完全对应熊市。实际上，伴随金价破位后的进一步下行，我们已开始思考空头获利保护了。相信我们2018年的金市操作，会像2017年一样灿烂。

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