中国过去一年自俄罗斯进口大豆激增150%

2016/17销售年间，中国自俄罗斯进口的大豆约为34万吨。俄罗斯大豆在2017/18年间收成颇丰，大豆出口量也维持在历史高位。

俄罗斯对华粮食出口已在扩大。俄罗斯联邦兽医及植物卫生监督局5月16日发布的数据显示，2017年7月-2018年5月中旬的一年间，俄罗斯向中国出口了约84.6万吨的大豆，是往年的两倍有多。

如果中国对自美国进口大豆加征关税，巴西会是最大的赢家，而俄罗斯可能也将受益匪浅。

2017/18年间，中国进口在俄罗斯大豆出口中占比上升至96%，相比上年的84%增长12%。伊朗占比接近4%，俄罗斯在2016年开始对伊朗出口大豆。

不过，俄罗斯的大豆供应在中国的占比并不大。美国农业部预测，中国在上一销售年间进口大豆9700万吨的采购量中，俄罗斯只占了不到1%。

俄罗斯在过去的一个销售年里，累计向中国出口123.1万吨粮食，创下纪录新高。

中国在俄罗斯的主要粮食出口国中也只排在第13位，不过俄联邦联邦兽医及植物卫生监督局提到，中国正在迅速逼近前十。

彭博援引俄罗斯农业分析机构IKAR分析师观点称，俄罗斯靠近中国的远东地区会在未来2-3年内，将大豆播种面积扩大20%-30%；目前预计变化不大，下一季仍将保持在140万公顷。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑陶旖洁。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*