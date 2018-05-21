中国同意增购美国农产品 内盘大豆低开 外盘普涨

双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。

在声明发表后，华安期货预计：

大豆、棉花、猪肉、高粱、玉米酒糟粕等的自美国进口的数量会趋于增加。虽然短期内这不会让国内上述农产品与畜产品的市场供应量大幅增加，但增加的趋势是明确的，最终会改变市场供求关系，国内农产品价格恐将走弱。

对于中美在农产品方面的合作，环球网称：

这一点，意料之中。而且，这还真是一个双赢结果。

必须看到，美国农产品价廉物美，牛肉、大豆等产品的性价比，在全球都是领先的，而且具有稳定供应能力。对一个吃货民族来说，增加些美国农产品进口，有利于食品结构的优化，其实还有利于改善保护耕地。

值得注意的是，中国商务部前天突然终止了对美国高粱的双反调查，理由也很实在，因为加税会提高下游养殖业成本。