数字货币全线崩塌 比特币破8000 以太币破600

据CoinTelegraph报道，印度正在制定相关规则，令加密货币交易也需要缴纳商品和服务税（GST）。

根据知情人士透露，印度政府正在考虑将18％的税率用于比特币买卖业务，这将被视为“无形商品”。

CoinTelegraph表示：“购买或出售加密货币应被视为货物供应，而相关的供应服务、转移服务、存储服务、会计服务等将被视为服务。”

目前，央行努力减少企业和公民买卖加密货币的能力，但迄今为止印度并未制定加密货币法规。

今年4月，印度央行正式禁止国内机构提供加密货币相关服务，此举迄今未能遏制新交易所的扩张。而如果本次税收方案实施，这将给加密货币在印度带来合法性。

彭博指出：“如果买卖双方都在印度，这笔交易将被视为软件供应，而买方的位置将成为供应地。印度境外的交易将承担综合商品及服务税，并将被视为进口或出口货物。 印度相关部门将向跨境供应征税。“

而经济学家Robert Shiller近期表示，比特币的发展与过去知名的货币实验一样“终将失败”，加密货币或许不过是人们一个多世纪以来在货币改革方面的又一次失败尝试。

“在计算机科学领域之外，无人能解释加密货币的工作原理，”Shiller在一篇博客中写道。“这样的神秘感带来了排他氛围，使新生的货币充满魅力，也让皈依者满怀革命热情。这一切都不新鲜，而且与过去的货币创新一样，光有引人入胜的故事可能是不够的。”

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