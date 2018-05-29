意大利风险大爆发 全球市场进入“恐慌模式”

意大利10年期国债收益率和德国10年国债收益率的利差继续扩大，意大利10年期国债收益率大涨51个基点突破3%，为2014年6月来首次。

由于意大利银行持有巨额意大利国债，意大利银行股指数今天低开3.4%，触及13个月新低；跌幅现扩大至5.2%。

加之美元一路大涨，引起了全球市场的恐慌，致使风险资产和非美元货币普跌，避险资产受到追捧。

经历了组阁失败、可能重新举行大选、政府债务高企和民粹主义政府来袭，欧元区第三大经济体意大利出现“股债双杀”。

全球避险资产纷纷遭殃。美股开盘后，标普500指数低开17.46点，跌幅0.64%，报2703.87点；道琼斯工业平均指数低开195.19点，跌幅0.79%，报24557.90点；纳斯达克综合指数低开32.62点，跌幅0.44%，报7401.24点。

意大利富时MIB指数开盘大跌1.9%，并一度扩大至3.3%，连续4个交易日下跌且创2016年6月以来的最大单日跌幅。

意大利“股债齐崩”，让欧洲股市全线下挫，无一幸免。欧洲STOXX 600指数跌0.6%，德国DAX 30指数下跌1.15%，西班牙IBEX下跌2.52%，法国CAC 40指数下跌1.16%，英国富时100指数下跌1.23%。

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早前的亚股也出现齐跌。沪指跌0.47%，深成指跌1.11%，创业板指跌1.29%，香港恒生指数下跌1%。日经225指数收跌0.55%，韩国KOSPI指数下跌0.88%。

美德国债因避险需求而走高

美国10年期收益率跌12个基点至2.80%，创一个半月新低。德国10年期国债收益率跌13个基点至0.21%，创2017年4月以来最低水平。

风险资产下跌，黄金一度涨至1306.59美元/盎司，突破1300关口。目前，黄金由涨转跌，回落至1300关口以下。

美元继续上涨，非美元普跌

在欧元和新兴市场货币“不争气”之际，美元指数趁机大涨，近日最高一度突破95的关口，达到95.04。

受意大利危机冲击，欧元/美元刷新日低至1.1511，日内跌幅一度扩大至0.84%，创去年7月份来新低。受意大利政治危机影响，欧元自4月中旬以来，一直延续跌势。但是，意大利危机目前近乎无解。

人民币跌势也持续扩大，在岸、离岸人民币今年1月以来首次跌破6.40，随后双双突破6.41关口，创四个月以来最低水平。

从近期新兴市场货币整体来看，人民币兑美元的贬值趋势已经显得非常“温和”。中国建设银行韩会师分析称，“4月结售汇顺差规模较大，如果将结售汇数据反映的投资者心态摆在一起分析，导致这一结果的主要原因可能是境内企业和个人投资者倾向于认为，人民币对美元的持续贬值是短期行情，不远的将来会有回调。从目前境内市场的总体情绪看，假如没有外力介入强势压低人民币，人民币当前的强势行情是有很大希望得到维持的。即使美元指数到了95，人民币对美元双边汇率到6.45附近可能就是极限水平了。”

在非美元货币普降的情况下，具有避险功能的日元也受到追捧，成为少有的上涨的货币。目前美元/日元下跌0.4%至108.98。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑刘镔练。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*