吓坏了市场的意大利政治风暴终于要停了！全球股市回暖

持续了两个多月的意大利风波终于要过去了。在经历政坛和市场双双风起云涌的一周后，意大利民粹主义政党五星运动和联盟党的二次组阁终于成功，意大利要迎来新政府了！
两党共同提名的候任总理Giuseppe Conte于北京时间6月1日周五凌晨向总统递交了内阁成员名单，任命Tria为意大利新财长，五星运动党党首Di Maio为经济发展部长兼副总理，北方联盟党首Salvini为内政部长兼副总理，前欧盟事务部长Moavero Milanesi为外长。新政府将于今日北京时间22:00宣誓。
不过，需要注意的是，Conte尚未宣布对欧元怀疑论者Savona的任命事宜，Savona是被总统否决的前财长提名人。而且，新财长Tria也持欧元怀疑论。
由于意大利“反建制”政党组阁成功，周五意股意债继续齐齐上涨。
目前，意大利富时MIB指数涨幅扩大至2.5%，意大利银行股指数涨幅更是扩大至5.4%。开盘，意大利富时MIB指数上涨2.1%，意大利银行股指数涨3.5%。
在5月30日意大利政局担忧缓解带动意股开启反弹之前，意大利富时MIB指数自5月7日以来至5月29日已累跌逾13%，并在29日创2017年7月份以来收盘新低。29日，富时意大利综合股价银行指数自5月15日以来也已跌逾22.55%，并在29日创2017年4月14日以来收盘新低。
目前，意大利富时MIB指数已大幅收复前几日的深跌。
由于意大利“核爆”结束，欧洲股市也继续获得上涨动能，今日全线高开后涨幅持续扩大。目前，欧洲STOXX 600指数涨1.3%，英国富时100指数涨0.7%，法国CAC 40指数涨1.4%，德国DAX指数涨1.4%，西班牙IBEX指数涨1.9%。
欧洲政治风险缓和，叠加此前发布的美国5月非农远超预期的利好，也带动美股全线高开。标普500指数高开16.17点，涨幅0.60%，报2721.44点。道琼斯工业平均指数高开165.16点，涨幅0.68%，报24581.00点，此后道指迅速涨超200点。纳斯达克综合指数高开47.97点，涨幅0.64%，报7490.09点。
多日来如惊弓之鸟的意大利债市也终于得以喘息并平步上扬，连续第三天走高。目前，十年期国债收益率跌221个基点，至2.613%，远低于本周初期3%以上的水平。两年期国债收益率更是大幅下挫，跌至了1%以下，远低于本周初期2%以上的水平。
意大利十年期国债收益率与同期德国国债收益率之间的息差从本周初一度逾300个基点收窄至231个基点。
经历了组阁失败、可能重新举行大选、政府债务高企和民粹主义政府来袭，意大利持续两个多月的政治僵局，是此次欧洲金融市场动荡的根源。
自5月30日开始，媒体陆续报道称意大利各党派正试图达成一项协议，避免在7月末进行提前选举，确保政府能够通过财政预算案，令投资者对意大利政局动荡的担忧终于有所缓解，使意大利股债在几天的崩跌之后似乎止住了势头，也使欧洲市场终于开始重现曙光。
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