吓坏了市场的意大利政治风暴终于要停了！全球股市回暖

持续了两个多月的意大利风波终于要过去了。在经历政坛和市场双双风起云涌的一周后，意大利民粹主义政党五星运动和联盟党的二次组阁终于成功，意大利要迎来新政府了！

两党共同提名的候任总理Giuseppe Conte于北京时间6月1日周五凌晨向总统递交了内阁成员名单，任命Tria为意大利新财长，五星运动党党首Di Maio为经济发展部长兼副总理，北方联盟党首Salvini为内政部长兼副总理，前欧盟事务部长Moavero Milanesi为外长。新政府将于今日北京时间22:00宣誓。 不过，需要注意的是，Conte尚未宣布对欧元怀疑论者Savona的任命事宜，Savona是被总统否决的前财长提名人。而且，新财长Tria也持欧元怀疑论。