非农前特朗普发推疑似“泄密” 惹来媒体和前高官炮轰

美国5月非农就业人口增加22.3万人，远超预期19万人，前值由16.4万人下修为15.9万人；

5月失业率降至3.8%，超过前值3.9%，创下十八年新低。这一数字与2000年4月持平，同时也是1969年以来的最低值。

特朗普的上述推文迅速遭到华盛顿邮报的抨击，称特朗普这种做法打破了数十年来的惯例。非农数据每月公布一次，数据公布往往可能引发华尔街抛售或者买入。

华尔街见闻注意到，本周五非农数据公布后，集体高开的美股三大股指涨幅迅速扩大，早盘道指涨超200点，涨超0.8%，标普500目前涨逾0.9%，纳指涨超1%。

彭博数据显示，彭博美元现货指数在每个月非农就业报告公布后均有一定波动，本周五公布后，该指数上涨了0.191%，而上月公布后涨幅仅有0.028%。

据CNBC报道，特朗普的首席经济顾问、白宫国家经济委员会主任Kudlow表示，他在本周四晚间向特朗普简要汇报了5月非农就业报告的详情，按照法律和惯例，前一晚告诉特朗普是没错的。

Kudlow认为，特朗普没有泄露任何事，他还说，对特朗普那条推文可以有不同的解读，从那条里能读出十种不同的意思。

彭博报道称，Kudlow表示，特朗普的推特无意给出就业数据强劲的信号。

白宫新闻发言人Sanders也对此回应，称特朗普关于就业报告的推文里并未透露数据详情。

是泄密？是丑闻？特朗普被“围攻”

华盛顿邮报称，某些政府官员会提前一天得知非农数据，但官员是被禁止泄露数据内容的。华尔街见闻注意到，Kudlow和Sanders的上述辩解已经引起一些前白宫资深官员的质疑。

小布什总统时期的新闻发言人Ari Fleischer就特朗普发推评论称：“这当然是不可接受的，优先得到的信息是神圣不可侵犯的，不是用来共享的。”

奥巴马执政时任白宫经济顾问委员会主席的Alan Krueger称，非农就业报告的数据“被当作国家机密一样对待。”

前美国财长萨默斯称，这是一次重大泄密，搁在过去，那是要招致大量调查的。在克林顿或者奥巴马政府时期，提前发表有关就业报告的言论是“大丑闻”。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑李丹、郭昕妤。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*