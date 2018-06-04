A股影视股开盘大跌 税务机关调查“阴阳合同”

6月4日周一，A股三大股指高开。沪指开盘报3083.43点，涨0.27%；深成指开盘报10192.04点，涨0.22%；创业板开盘报1709.57点，涨0.00%。

影视股开盘大跌。华谊嘉信跌停，华谊兄弟、唐德影视逼近跌停。此前，国家税务总局责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题，江苏省地税局已组织主管税务机关等依法开展调查核实。

上周，随着电影《手机2》开拍的消息传出，崔永元先是发微博晒出范冰冰的演艺合同，后又称某演员拍戏签一大一小两份“阴阳合同”，随即引发范冰冰“4天6000万的天价片酬”、“利用大小合同偷漏税”等新闻。国家税务总局随即发声，范冰冰工作室所属地税局也表示目前已经介入调查取证。