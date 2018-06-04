A股影视股开盘大跌 税务机关调查“阴阳合同”

华谊嘉信跌停，华谊兄弟、唐德影视逼近跌停。
6月4日周一，A股三大股指高开。沪指开盘报3083.43点，涨0.27%；深成指开盘报10192.04点，涨0.22%；创业板开盘报1709.57点，涨0.00%。
影视股开盘大跌。华谊嘉信跌停，华谊兄弟、唐德影视逼近跌停。此前，国家税务总局责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题，江苏省地税局已组织主管税务机关等依法开展调查核实。
上周，随着电影《手机2》开拍的消息传出，崔永元先是发微博晒出范冰冰的演艺合同，后又称某演员拍戏签一大一小两份“阴阳合同”，随即引发范冰冰“4天6000万的天价片酬”、“利用大小合同偷漏税”等新闻。国家税务总局随即发声，范冰冰工作室所属地税局也表示目前已经介入调查取证。
人民日报发布评论称，有关影视从业人员有无签订“阴阳合同”，有无逃税，应公正调查，用事实说话。一旦逃税，少数人占了便宜，挑战的却是税法，危害的是国家利益。法律面前人人平等，不管名气再大、“粉丝”再多、人脉再广，谁都不能享受法外特权。
另外，中国光伏概念股周一集体重挫。A股开盘，光伏巨头隆基股份、阳光电源、通威股份、林洋能源跌停。晶盛机电大幅低开近7.5%之后迅速封跌停板。中环股份大跌9%。相关板块纷纷下挫，金风科技盘中触及跌停。
海南板块领涨，涨幅4.4%。新大洲A、双成药业涨停，钧达股份涨7.36%，海南瑞泽、海峡股份、海马汽车、海汽集团均涨超5%。
消息面上，周日，海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，全球招标启动。
海南省发改委主任符宣朝介绍称，江东新区将紧紧围绕全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区的战略定位，在加快质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，建立开放型生态型服务型产业体系等方面做表率，努力建设成为海南自贸试验区的集中展示区，国家重大战略服务保障区的示范区。
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