轻奢品牌Kate Spade创始人自杀身亡 公司股价一度下跌2%

1993年，Kate Spade与同居男友共同创办同名轻奢手袋品牌，该品牌几经转手，去年被Coach母公司Tapestry以24亿美元的价格收购。
6月5日周二早晨，知名设计师Kate Spade被保姆发现死于纽约家中，终年55岁。警方称，仍在调查死因，但《时代》杂志、美联社等多家媒体认为这是一起明显的自杀事件。
消息流出后，Kate Spade母公司Tapestry股价一度下跌超过2%，跌幅在午后收窄至约1%。
《时代》杂志援引执法部门消息人士称，Kate Spade将围巾绑在卧室门把手上自缢而亡，身旁留下一封遗书。随后，该消息人士还透露，Spade在遗书中告诉13岁的女儿“自杀不是她的错。”
1993年，Kate Spade与同居男友共同创办同名轻奢手袋品牌，并逐渐将生产线扩大至服装和珠宝两界。两人一年后结婚。
《纽约时报》评价称，对于美国女性而言，购买Kate Spade的手袋像是一种成年的仪式，这位设计师定义了当前时代的面貌。
她曾在采访中表示，在开创自己的品牌之前，她注意到当时的手包“都太复杂了”。
Kate Spade手包的简约设计吸引了千禧一代女性的眼球，随后又受到美国高端百货商店Neiman Marcus（尼曼）的青睐。1999年，尼曼以3400万美元买入Kate Spade 56%的股份；2006年，尼曼又购入该公司的剩余股份。
同年，美国著名中产阶级服饰公司Liz Claiborne以1.24亿美元买下Kate Spade公司，后者创始人“金盆洗手”，声称希望多花时间与女儿相处。
2017年，Kate Spade品牌又经转手，被Coach母公司Tapestry以24亿美元的价格收购。官方网站资料显示，Kate Spade在全球现有超过150家门店。
此前一年，Kate Spade与丈夫再度出山，成立鞋履手袋公司Frances Valentine。她还将名字改为Katherine Noel Frances Valentine Brosnahan Spade，向生命的新章节致敬。
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