轻奢品牌Kate Spade创始人自杀身亡 公司股价一度下跌2%

1993年，Kate Spade与同居男友共同创办同名轻奢手袋品牌，该品牌几经转手，去年被Coach母公司Tapestry以24亿美元的价格收购。

6月5日周二早晨，知名设计师Kate Spade被保姆发现死于纽约家中，终年55岁。警方称，仍在调查死因，但《时代》杂志、美联社等多家媒体认为这是一起明显的自杀事件。

消息流出后，Kate Spade母公司Tapestry股价一度下跌超过2%，跌幅在午后收窄至约1%。

《时代》杂志援引执法部门消息人士称，Kate Spade将围巾绑在卧室门把手上自缢而亡，身旁留下一封遗书。随后，该消息人士还透露，Spade在遗书中告诉13岁的女儿“自杀不是她的错。”